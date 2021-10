Home Betriebssystem tvOS 15.2 Beta 1 für Entwickler kann auch geladen werden

Apple hat heute Abend neben iOS 15.2 und iPadOS 15.2 Beta 1 sowie watchOS 8.3 Beta 1 auch eine erste Beta von tvOS 15.2 für die registrierten Entwickler bereitgestellt. Diese neue Testversion folgt wenige Tage auf die Veröffentlichung von tvOS 15.1 für alle Nutzer, am Montag Abend hatte Apple mit diesem Update die Funktion SharePlay für das Apple Tv nachgerüstet.

Die neue Beta von tvOS 15.2 kann ab sofort via Xcode auf das Apple TV geladen werden.

Bis jetzt noch keine Details über Neuerungen in tvOS 15.2

Apple stellt das Update auf tvOS 15.2 für das Apple TV der vierten, fünften und sechsten Generation bereit. Das Update wird in einigen Wochen bis Monaten für alle Nutzer erwartet. Apple dürfte mit tvOS 15.2 keine relevanten Neuerungen oder Änderungen einführen, sondern sich lediglich auf die Verbesserung der allgemeinen Performance, Stabilität und Sicherheit von tvOS konzentrieren.

Bemerkt ihr dennoch Neuerungen oder Änderungen in der neuen Beta? Lasst es uns gern in den Kommentaren wissen.

