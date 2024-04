Home iPhone Vergleich: iPhone 15 Pro Max gegen Oppo Find X7 Ultra im Kameratest

Das iPhone 15 Pro Max hat die beste Kamera, die je in einem iPhone verbaut wurde. So weit, so unspektakulär. Das System soll jedoch so innovativ sein, dass sich die Konkurrenz davon inspirieren lässt. Wie schneidet also das iPhone 15 Pro Max im Vergleich mit dem neuen Oppo Find X7 Ultra ab? Das Oppo gilt aktuell als das Maß aller Dinge.

MacRumors hat es in einem Video getestet und Bilder bei unterschiedlichen Bedingungen nebeneinander gelget und verglichen. Das Oppo hat in anderen Tests bereits das beste Kamerasystem überhaupt attestiert bekommen und kommt mit vier 50 MP-Sensoren daher. Zeit also für einen Vergleich, wir haben euch das Video unten eingebettet.

15 Pro oder Oppo Find X7 Ultra: Wer macht die „besseren“ Fotos?

Die Frage nach dem besseren Foto ist insofern schwierig zu beantworten, da es oft eine subjektive Frage ist. Manche mögen hellere und kontrastreichere Bilder mehr, andere natürliche Aufnahmen. Die beiden Kontrahenten liefern grundlegend unterschiedliche Ergebnisse.

Normale Fotos, die bei Tageslicht aufgenommen werden, sehen noch relativ ähnlich aus. Das iPhone tendiert dazu, die Bilder manchmal etwas unscharf zu machen. Nachtaufnahmen schafft das Oppo Find X7 Ultra meist besser. Bei Portraits und Teleaufnahmen liegt das iPhone vorne, besonders die Schärfe und Natürlichkeit der Farben sticht hier hervor. Macht euch am besten selbst ein Bild, im Video werden die Aufnahmen direkt miteinander verglichen.

