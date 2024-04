Home Daybreak Apple Wer verklagt Vodafone? | Gegenwind für TikTok | iPad Air nun doch nicht Pro? – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen!

Wer schon immer mal seinen Telefonanbieter verklagen möchte, erhält jetzt die Chance: Vodafone wurde vom Verband der Verbraucherzentralen vor Gericht gezerrt und zwar mit einer Sammelklage. Alle, denen ihr Internetanschluss zuletzt verteuert wurde, können sich anschließen. Sie sollen ihr zu viel gezahltes Geld zurückbekommen, spannende Sache eigentlich. Man kann der Sache nur Glück wünschen.

Willkommen zur Übersicht am Morgen.

Vodafone hat im letzten Jahr wohl so einige Kunden verärgert. Vielen Nutzern eines Kabel- oder DSL-Anschlusses flatterte Post des Providers ins Haus. Darin erklärte Vodafone, die monatliche Grundgebühr werde um meist fünf Euro steigen. Rechtswidrig, findet der Verbraucherzentrale-Bundesverband und reichte eine sogenannte Abhilfeklage ein. Der können sich betroffene Kunden nun anschließen und erhalten mit etwas Glück auch Geld zurück.

TikTok soll in den USA nicht mehr chinesisch sein

Damit beginnt die Uhr zu laufen: Präsident Biden hat in Washington gestern die neue National Security Bill unterzeichnet, das Gesetz, das sich vor allem um neue Militärhilfen für die Ukraine dreht, verlangt am Rande auch, das TikTok in den USA nicht länger chinesisch kontrolliert werden darf. Nun kommt es darauf an, wie TikTok reagiert.

Bekommt das iPad Air jetzt doch kein Pro-Display?

Angeblich wollte Apple dem neuen großen iPad Air ein Mini-LED-Display verpassen, damit wäre das neue Air ein bisschen Pro geworden. Daraus wird aber jetzt wohl doch nichts, der Preis hat nicht gestimmt.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Die Sonos-App wird vollständig überarbeitet und zwar auch im Mai. Was dazu bereits bekannt ist, dazu mehr hier.

AVM und Huawei legen ihren Patentstreit bei.

Der hatte bereits längere Zeit auf mal kleinerer, mal etwas größerer Flamme vor sich hin geköchelt, jetzt ist der Streit beigelegt, hier die Details.

Wie kreditwürdig bin ich?

Wer in Deutschland einen Vertrag abschließen, ein Konto eröffnen oder einen Kredit erhalten möchte, kommt an einer Institution nicht vorbei, die oft genug darüber entscheidet, ob es was wird mit dem neuen Vertrag oder nicht. Wie man seine eigene Bonität grob abschätzen kann, dazu mehr hier.

Damit darf ich euch einen entspannten Start in den Tag wünschen.

