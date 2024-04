Home Apps Audacity ist in Version 3.5.0 erschienen: Das ist neu

Audacity ist in Version 3.5.0 erschienen: Das ist neu

Verfasst von Patrick Bergmann // 25. April 2024 um 16:32 Uhr // Apps // // Keine Kommentare

Wer mit einem Mac arbeitet, der findet auch abseits des Mac App Store richtige Softwareperlen, die selbst professionellen Ansprüchen genügen. Für die Tonbearbeitung ist das auf jeden Fall Audacity und hier gibt es ein weiteres, größeres Update. Wir haben die Details

Audacity 3.5.0 erschienen

Die wichtigste Neuerung ist nun der cloudbasierte automatische Abgleich mit der Plattform audio.com, der mit diesem Update eingeführt wird. Die Projekte selbst und sämtliche Änderungen während der Arbeit daran können auf diesem Weg automatisch online gespeichert werden. Mac-Nutzer sollten allerdings wissen, dass für den Upload auf audio.com zwingend die Formate WAV, MP3 oder FLAC verwendet werden müssen. audio.com bietet zwar eine kostenfreie Mitgliedschaft an, die ist jedoch in der Funktionalität beschränkt. Für die aktive Nutzung in Verbindung mit Audacity ist jedoch ein zum Monatspreis von 2,99 Dollar erhältliches Standard-Abonnement des Dienstes möglich. Zudem wird der lächerlich geringe Speicher von 2 GB auf vernünftige 250 GB erhöht.

Ebenfalls neu erkennt Audacity jetzt das Tempo von importierten Loops automatisch und kann die Geschwindigkeit an das aktuelle Projekt anpassen. In Projekten verwendete Audioclips lassen jetzt jetzt manuell und nicht destruktiv in der Tonhöhe anpassen, indem man bei gedrückter Alt-Taste mit den Pfeil-nach-oben- und Pfeil-nach-unten-Tasten arbeitet. Alle Neuerungen sind in diesem Video zusammengefasst:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Kostenfreier Download

Wie bereits erwähnt, Audacity ist ein Open-Source-Projekt und somit kostenfrei erhältlich. Die neue Version wird über GitHub angeboten. Lasst euch von der Version nicht irritieren, in der Zwischenzeit seit dem Release von audacity 3.5 haben die Macher einen kleinen Bugfix nachgeschoben.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!