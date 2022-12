Home Daybreak Apple iCloud-Kinderporno-Scanner kommt nicht | Ende-zu-Ende verschlüsselung in iMessage und iCloud | Keine Apple A-Chips aus den USA – Daybreak Apple

iCloud-Kinderporno-Scanner kommt nicht | Ende-zu-Ende verschlüsselung in iMessage und iCloud | Keine Apple A-Chips aus den USA – Daybreak Apple

Einen wundervollen guten Morgen. Heute berichten wir euch über eine Kehrtwende bei Apple, was den Datenschutz angeht. Kinderporno-Scanner: Nein, Ende-zu-Ende Verschlüsselung aller iCloud-Dienste: Ja. Außerdem neues zu Apples Ambitionen, mehr Chips in den USA zu produzieren und welcher Chip es nicht sein wird. Das und mehr gleich hier.

Kein Scannen der Fotos um Kinderpornografie zu entdecken

Apple hat bekannt gegeben, dass die in iCloud gespeicherten Fotos der Nutzer nun doch nicht nach Kinderpornografie durchsucht werden. Obwohl bereits fast alle Firmen wie Microsoft, Google oder Facebook dies tun, hat es bei Apple doch für einen sehr großen Aufschrei gesorgt, obwohl man es mit mehr Datenschutz als die Konkurrenz umsetzen wollte. Diese Pläne wurden jetzt seitens Apple aufgegeben, man sei der Meinung, Kinder auch auf anderem Wege schützen zu können, ohne in die Privatsphäre der Nutzer einzugreifen.

Ende-zu-Ende Verschlüsselung bei iMessage und iCloud Diensten

Der Foto-Scanner fällt weg, viele gute Features kommen hinzu: Sowohl bei iMessage, wie auch bei iCloud Fotos, Geräte-Backups, Notizen, iCloud Drive und vielen anderen Apple-Diensten, wird in den nächsten Monaten die Ende-zu-Ende Verschlüsselung eingeführt. Anfang 2023 soll dies möglich sein, allerdings kann Apple euch dann nicht mehr helfen, eure Daten wiederherzustellen, wenn der jeweilige Schlüssel verloren geht. Man kann sich selbst entscheiden, ob man die Verschlüsselung möchte oder nicht und dies entsprechend in den Einstellungen festlegen.

Tim Cook: Keine A-Chips aus den USA

Apple und TSMC geben sich große Mühe, die Chip-Fabrik in Arizona so schnell wie möglich zum laufen zu bekommen. Allerdings wird es von dort erstmal keine Chips der neusten Generation geben. Wenn in Taiwan bereits 3nm-Chips hergestellt werden, sollen in den USA weiter die 4nm-Chips vom Band laufen u.s.w., der Standort Taiwan wird trotz massiver Investitionen vorerst nicht so schnell zu ersetzen sein.

Was sonst noch wichtig war

Das war es mal wieder für heute. Ich wünsche euch noch einen angenehmen und entspannten Donnerstag.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!