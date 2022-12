Home Apps Wie MeMoji: WhatsApp bringt Avatare aus Facebook und Instagram

WhatsApp hat mit der Einführung von Avataren begonnen. Diese gibt es im Meta-Universum schon in Facebook und Instagram. Sie ähneln den Memojis von iMessage und dürften in Zukunft häufiger in Chats auf WhatsApp zu sehen sein. Was haltet ihr von dieser neuen Funktion?

WhatsApp bringt eine neue Funktion, die sich schon länger angekündigt hat: Nun sind auch Avatare in dem Messenger von Meta zu finden. Diese neue Funktion wird aktuell von WhatsApp für alle Nutzer ausgerollt. Ein Video von WhatsApp zeigt, wie das neue Feature in der Praxis aussieht.

Die Handhabung ist ähnlich wie bei Apples Memojis. Der Nutzer erstellt seinen persönlichen Avatar anhand einer großen Auswahl an Frisuren und diversen weiteren Körpermerkmalen. Anders als bei Apple können WhatsApp-Nutzer auch Outfits festlegen und anpassen.

Mehr Avartare statt echter Profilbilder?

WhatsApp erklärt, die neue Funktion stärke die Privatsphäre, da Nutzer die Möglichkeit haben, statt eines Bildes von sich selbst einen Avatar ins Profil zu stellen. Es steht zu erwarten, dass tatsächlich viele Nutzer von dieser Möglichkeit Gebrauch machen werden.

Die Funktion wird in Wellen ausgerollt. Um zu sehen, ob ihr sie schon habt, ruft die Einstellungen in WhatsApp auf und geht zu eurem Profilbild. Dort findet sich ein Menü zur Avatarbearbeitung, falls die Funktion bei euch schon eingetroffen ist.

Werdet ihr euch einen Avatar zulegen und vielleicht sogar als Profilbild festlegen?

