Wo ist am Mac kann jetzt AirTags per Signalton anpingen

Apple hat die Wo ist-App am Mac mit einer sinnvollen Neuerung ausgestattet. Die Anwendung kann jetzt auch AirTags und anderes Wo ist-Zubehör in der Nähe anpingen und einen Ton abspielen. Dies war bis jetzt nur in der iOS-App von Wo ist möglich. Die neue Funktion ist erstmals in macOS Ventura 13.1 Beta 4 aufgetaucht.

Apple hat die Wo ist-App am Mac zuletzt mit einer praktischen Neuerung versehen. Diese zeigt sich erstmals in macOS Ventura 13.1 Beta 4, die aktuell für die registrierten Entwickler vorliegt. Nun ist es erstmals möglich, auch AirTags und anderes Zubehör, das in das Wo ist-Netzwerk von Apple eingebunden ist, per Signalton zu orten.

Diese Möglichkeit hatte zuvor nur in der Wo ist-App auf dem iPhone bestanden.

Ton auch vom Mac aus auslösen

Um einen Ton auf einem AirTag oder anderem Zubehör in der Nähe des Mac abspielen zu lassen, muss der Nutzer nur die Wo ist-App an seinem Mac öffnen und hier die Objekte aufrufen. Dort finden sich dann die bekannten Optionen inklusive der Möglichkeit, einen Ton abspielen zu lassen.

Es ist davon auszugehen, dass diese Neuerung in die kommende Aktualisierung von macOS Ventura auf die Version 13.1 Einzug halten wird. Ob ein weiteres Problem in diesem Update gelöst werden wird, ist dagegen noch nicht klar: Wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten, hat die Spotlight-Suche am Mac unter Ventura aktuell noch einige knirschende Schwierigkeiten, die die Arbeit deutlich behindern können.

