Tim Cook bei TSMC: Apple wird nie A-Series–Chips aus USA erhalten

Auf absehbare Zeit wird Apple wohl keine High-Level-Chips für iPhone und Mac aus den USA beziehen. Zwar vervielfacht TSMC seine Investitionen für seine Fabrikstandorte in Arizona, wenn China in Taiwan einfällt, wird die Fabrik in der Wüste Apple aber nicht helfen.

Apple wird in wenigen Jahren erstmals Chips aus den USA für seine Produkte beziehen. Sie werden vom größten Halbleiterfertiger TSMC in Arizona hergestellt, wie wir in früheren Meldungen berichtet hatten. Tim Cook persönlich nahm an einer Veranstaltung anlässlich der Errichtung der amerikanischen Chipwerke teil. TSMC baut gerade eine Fabrik in Arizona, ein weiterer Standort dürfte bald angekündigt werden. Doch schon vor kurzem wurde klar, dies wird Apple wohl nicht retten, wenn die Chips aus Taiwan ausbleiben, Apfelpage.de berichtete. Und so ist es offenbar tatsächlich.

Keine A-Series-Chips aus den USA trotz riesiger Investitionen

TSMC wird seine Investitionen in Arizona auf wenigstens 40 Milliarden Dollar erhöhen, schreibt zuletzt die Financial Times unter Berufung auf Quellen, die namentlich nicht genannt werden wollen. Dennoch werde Apple nie Chips der aktuellsten Generation aus dem Werk erhalten.

TSMC beabsichtige, stets nur eine Generation hinter der jeweiligen Top-Generation der eigenen Chips in Arizona zu fertigen. Wenn also 3nm in die Massenfertigung geht, wird man in den USA auf 4nm verbleiben.

Wenn Taiwan als Bezugsland also irgendwann tatsächlich einmal ausfällt, wäre Apple kurzfristig nicht geholfen. Allerdings könnte eine gut ausgestattete Fabrik dabei helfen, den jeweils aktuellsten Fertigungsprozess nachzuvollziehen und eine Umrüstung vorzubereiten, dies würde aber wohl Monate kosten.

