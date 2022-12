Home Betriebssystem Morgen um 11:00 Uhr: So piept es bei euch

Morgen um 11:00 Uhr: So piept es bei euch

Am morgigen Bundeswarntag Test das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe erstmals Warnungen per Cell Broadcast. Diese sollen auf alle Smartphones und Handys kommen, ohne dass eine App installiert werden muss. Auf alle? Nun, nicht so ganz – was ihr wissen müsst.

Morgen halten BBK, Länder und Kommunen den nächsten Bundeswarntag ab. Zu diesem Anlass heulen um 11:00 Uhr nicht nur die vielerorts wieder aufgebauten Sirenen, erstmals sollen auch die aller meisten Handys klingeln und zwar auch dann, wenn keine Nina-App oder eine andere Warn-Anwendung installiert ist.

So sollte euer iPhone piepen

Um die Warnungen per Cell Broadcast zu erhalten, benötigen Smartphones eine relativ aktuelle Systemversion. Am iPhone ist das unter iOS 15 wenigstens iOS 15.6.1. Android-Geräte müssen wenigstens Android 11 einsetzen.

Um die morgige Testwarnung zu erhalten, ist nichts weiter zu tun. Der Empfang von Warnungen bei Katastrophen ist standardmäßig aktiviert und lässt sich nicht abschalten. Darüber hinaus können Nutzer drei Einstellungen anpassen.

Die Optionen finden sich unter Einstellungen > Mitteilungen ganz unten.

Es können Warnungen bei extremer Gefahr, Gefahrenwarnungen und Testwarnungen ein- und ausgeschaltet werden. Die morgige Aussendung erfolgt aber mit der höchsten Priorität und sollte sich nicht abschalten lassen.

Smartphones geben bei einer solchen Warnung ein lautes Signal von sich, einige Modelle lesen die Meldung auch vor. Die Warnung soll auch bei stummgeschaltetem Gerät ertönen. Wer das testen möchte, kann morgen Vormittag sein iPhone stumm schalten.

Die Warnungen werden auf jedes empfangsbereite Mobilgerät gesendet, alle drei deutschen Netzbetreiber unterstützen sie. Ab März 2023 soll das neue „DE-Alert genannte Warnsystem bereit für den REgelberieb sein. Weitere Infos gibt es hier auf den Seiten des BBK.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!