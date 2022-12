Home Apple Watch Bandbreite aktualisiert seine App auf Version 1.8: Das ist neu

Natürlich sind bei uns in der Redaktion auch diverse Modelle der Apple Watch vertreten und bei den Bändern zeichnen sich zwei Lager ab: Die eine Seite schaut sich gerne bei Drittanbietern um, während die andere Seite auf die Originale von Apple schwört. Da die Apple Watch seit 2014 auf dem Markt ist und die Collection mindestens halbjährlich wechselt, kommt da was zusammen und das will verwaltet werden. Genau hier kommt die App Bandbreite ins Spiel, die zum Jahresausklang noch einmal ein Update erhält.

Version 1.8

Bandbreite ist vor geraumer Zeit als Projekt aus der Community entstanden und erfreut sich seitdem großer Beliebtheit unter den Besitzern originaler Armbänder. Denn Apple hat seit 2014 über satte 620 verschiedene Varianten der Armbänder über alle angebotenen Generationen der Apple Watch herausgebracht – es gibt also eine Menge zu katalogisieren. Genau dafür ist die App Bandbreite erstellt worden. Mit Version 1.8 gibt es die folgenden Verbesserungen:

Push-Benachrichtigungen sind da! Sei einer der Ersten, der über neue Bands benachrichtigt wird, und wenn sie in der App verfügbar sind, damit du deine Wunschliste füllen kannst.

Eine komplett überarbeitete App-Architektur basierend auf einem neuen Datenmodell zum Speichern und Synchronisieren deiner Sammlung, Wunschliste und Notizen.

App-Symbole für die Limited Edition Collection wurden aktualisiert

Wir haben das Design überarbeitet, die Benutzeroberfläche verbessert und einige Fehler behoben, um die App und Ihr Erlebnis noch reibungsloser zu gestalten. Ernsthaft!

Pflichtdownload

Wer also nur auf die originalen Armbänder von Apple schwört, seine Bänder katalogisieren will oder noch einmal nachschauen möchte, aus welchem Jahr und welcher Kollektion sein Band stammt, der ist hier genau richtig. Die App ist grundsätzlich kostenfrei, In-App-Käufer sowie eine Spende sind möglich.

