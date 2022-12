Home Hardware Eve Outdoor Cam in Weiß kann nun bestellt werden

Eve Outdoor Cam in Weiß kann nun bestellt werden

Winterzeit ist Einbruchszeit und wenig überraschend haben die entsprechenden Straftaten einen exorbitanten Anstieg  verzeichnet. Gänzlich kann man dies nicht verhindern, aber abschreckende Maßnahmen können getroffen werden. Dazu gehört auch die Installation einer Überwachungskamera und damit kommen wir zur Eve Outdoor Cam.

Variante in Weiß kann bestellt werden

Bisher war das Modell von Eve lediglich in Schwarz verfügbar und somit an weißen Außenwänden gut sichtbar. Optisch mag das nicht so ganz hinhauen, dafür hat man die Version in Weiß bereits vor geraumer Zeit vorgestellt, Apfelpage berichtete. Die lässt sich nun bestellen. Vorab noch einmal einen kurzen Überblick über die Funktionen:

Apple HomeKit Secure Video mit 1080p/24fps H.264 Video und 157° Sichtfeld

Infrarot-Bewegungserkennung: 100°, bis zu 9 m bei 2,5 m Installationshöhe

Zehntägige Aufnahme-Historie und Mitteilungen, wenn Personen, Fahrzeuge, Tiere oder Pakete entdeckt werden.

End-to-End-Verschlüsselung stellt sicher, dass nur der Eigentümer auf Live-Video und Aufnahmen zugreifen kann.

Zwei-Wege-Kommunikation mittels eingebautem Mikrofon und Lautsprecher

Zertifiziert für Schutzklasse IP55

Drei-Achsen-Gelenk zur Einstellung des Kamerawinkels

Extra-starkes Flutlicht mit automatischem Bewegungslicht und Boost.

Status-LED

Abmessungen: 170 x 65 x 76 mm (H x B x T)

Preise und Verfügbarkeit

Preislich gibt es zwischen den beiden Farben keinen Unterschied, auch die Variante in Weiß kostet 249,95€. Angesichts der letzten Ereignisse rund um Eufy sollte bewusst sein, dass Privatsphäre etwas kostet. Die Kamera lässt sich ab sofort vorbestellen, auch wenn Amazon diese als derzeit nicht verfügbar listet. Dies sollte im Laufe des Tages korrigiert sein.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!