Großer iMac braucht Geduld | zweites Brillenband noch nicht ganz fertig | politische Bildung per App – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Nutzer und Anhänger des iMac müssen stark sein: Apple plant zwar wohl noch einen neuen großen Tischrechner, bis der kommt, wird es aber wohl noch dauern. Aber immerhin, wenn es so weit ist, soll er groß sein. – willkommen zur Übersicht am Morgen.

Apple hat aktuell nur noch einen iMac im Angebot und so ganz taufrisch ist der 24 Zoll-iMac auch nicht mehr. Doch während dieser wohl im kommenden Jahr eine Neuauflage erhält, wird es bis zu einem neuen, großen iMac noch dauern. Wie Apples Pläne hier vermutlich aussehen, dazu lest ihr hier mehr.

Die Apple-Brille und die Bänder

Die Computerbrillle Vision Pro liegt gerade Nutzern mit kleineren Köpfen nach einer Weile wie ein Stein auf der Nase. Um das Gewicht etwas besser zu verteilen, soll ein optionales zweites Band über dem Kopf getragen werden können, wie das allerdings final ausgestaltet wird, hat Apple noch nicht abschließend festgelegt. Und es gibt weitere offene Fragen zum täglichen Tragen der Vision Pro, hier die Infos.

Ein bisschen politische Bildung schadet nie

Als mich der Kollege vor ein paar Tagen fragte, ob die Vorstellung einer App zur politischen Willensbildung in unsere Berichterstattung passt, war für mich die Antwort sofort offensichtlich. Auch oder gerade weil mir nur zu bewusst ist, wie haarsträubend es manchmal werden kann, wenn es in den Kommentaren politisch wird, habe ich sofort zugestimmt, den Beitrag zu bringen. Worum es geht, das lest ihr hier.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Apple hat eine Reihe neuer Betas verteilt. Es sind dies iOS 16.6 und iPadOS 16.6 Beta 5, macOS Ventura 13.5 Beta 5, watchOS 9.6 Beta 5 und tvOS 16.6 Beta 5.

Zudem solltet ihr ein wichtiges Sicherheitsupdate für iPhone und auch für den Mac ebenfalls umgehend einspielen.

Anker stellt ein neues Gerät für den Sommer vor.

Draußen Filme gucken, das scheint aktuell eine großartige Idee zu sein. Wie das mit einem neuen Gadget von Anker geht, dazu lest ihr hier mehr.

Die Bandbreite wurde aufgefrischt.

Damit gemeint ist nicht die Internetgeschwindikgeit – leider – sondern eine App, die alle Apple Watch-Bänder von Apple listet, hier mehr dazu.

Damit darf ich euch einen entspannten Start in den Dienstag wünschen.

-----

