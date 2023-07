Home Hardware Anker präsentiert den neuen Outdoor-Beamer Nebula Mars 3

Anker präsentiert den neuen Outdoor-Beamer Nebula Mars 3

Das Wetter ist gerade aktuell so richtig sommerlich, da mag man wenig Zeit im Heimkino verbringen. Stattdessen sind Balkonien oder die Terrasse angesagt. Wie wäre es, beides zu kombinieren? Genau hier kommt der neue Nebula Mars 3 ins Spiel, wir haben die Details.

Nebula Mars 3

Der neue Nebula Mars 3 hat gegenüber seinem direkten Vorgänger einige massive Upgrades erfahren. Dies macht sich sowohl bei der Helligkeit als auch der Bildauflösung bemerkbar. Es sind nun bis 1000 ANSI Lumen möglich und die Auflösung beträgt bei einer Diagonale von bis zu 200″ 1080p. Anker setzt verschiedene K.I.-Algorithmen ein, um das Bild an die äußeren Bedingungen anzupassen. Ein Autofokus sowie eine automatische Trapezkorrektur runden die Ausstattung ab.

Der Akku beträgt 185 Wh und kann während des Betriebes als Powerbank geladen werden. Eine integrierte Klappe auf der Unterseite fungiert als Standfuß und die Linse wird ebenfalls durch eine integrierte Klappe geschützt. Die Leistung des integrierten Audiosystems liegt bei 40 Watt. Als Betriebssystem ist AndroidTV 11 integriert, wodurch man Zugriff auf über 7000 Apps hat. Last but not least sind ein HDMI-Anschluss sowie Chromecast integriert.

Preise und Verfügbarkeit

Eine IPX3-Zertifizierung ist ebenfalls vorhanden. Die Summe der Ausstattung treibt den Preis auf 1199,00 Euro hoch. Wer sich heute allerdings noch für eine verbindliche Vorbestellung auf der Hersteller-Webseite entscheidet, bekommt noch einen Gutschein in Höhe von mindestens 180 Euro.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!