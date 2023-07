Home Apps AppSalat AppSalat: Über aktuelle Themen informieren mit PolitPro

AppSalat: Über aktuelle Themen informieren mit PolitPro

Herzlich Willkommen zum AppSalat. Heute wollen wir etwas zur politischen Bildung beitragen und empfehlen euch die App PolitPro von Manuel Gutsche. Die Anwendung gibt es für das iPhone und das iPad, auf dem Mac könnt ihr über den Browser auf die Website zugreifen. Auch Reddit spielt dabei eine Rolle, doch dazu später mehr.

Vorneweg wollen wir euch bitten, auf politische Diskussionen jeglicher Art in den Kommentaren zu verzichten. Wir behalten es uns vor, den Kommentarbereich unter diesem Artikel zu moderieren, falls es hier zu Entgleisungen und unwürdigen Debatten kommen sollte.

Gelebte Demokratie: PolitPro lässt abstimmen und zeigt aktuelle Umfragen

Wir stellen euch heute eine App für Politikbegeisterte vor, mit der ihr immer up-to-date seid. PolitPro ist relativ einfach aufgebaut und übersichtlich gestaltet. Die Hauptfunktionen sind schnell beschrieben: Zum einen könnt ihr aktuelle Umfragen zu Landtags- und Bundestagswahlen einsehen. Zum anderen gibt es einen Community-Bereich, in dem Abstimmungen und Diskussionen über aktuelle Themen stattfinden. Solltet ihr nach diesem Artikel also das Bedürfnis haben, euch mit anderen Interessierten über die aktuelle Politik auszutauschen, könnt ihr das dort tun.

So ist PolitPro aufgebaut

Sehen wir uns einmal den Aufbau der App an. Auf dem iPhone habt ihr unten eine Menüleiste mit vier Tabs. Unter News werden euch aktuelle Meldungen verschiedener Medien wie n-tv, der NZZ oder dem Spiegel zusammengetragen. Hier lässt sich zwischen Aktuellem und in Themen gegliederten Nachrichten unterscheiden.

Im zweiten Tab findet ihr aktuelle Trends und Umfragen. Ganz oben seht ihr die aktuellen Umfragewerte für die nächste Bundestagswahl, darunter werden chronologisch die neuesten Umfragen von INSA, Infratest dimap, Forsa und Weiteren angezeigt. In den Einstellungen könnt ihr euren Wohnort und bevorzugte Parlamente einstellen, dementsprechend werden euch die relevanten Umfragen ganz oben angezeigt. Auch die Veränderungen zur letzten Umfrage werden sichtbar gemacht.

PolitPro: Diskussion werden auf Reddit ausgelagert

Unter dem Tab Community findet ihr den wie wir finden spannendsten Teil. Nachdem ihr euch über die aktuellen Themen informiert und euch eine Meinung gebildet habt – am besten in dieser Reihenfolge – könnt ihr hier Abstimmungen durchführen. Die Auswahlmöglichkeiten sind sehr einfach gehalten, nicht immer werden diese dem politischen Kontext gerecht. Doch wer seine Meinung erläutern oder ausführlicher darlegen will, kann dies im entsprechenden Subreddit tun. Drückt ihr nämlich auf „Kontext & Kommentare“, öffnet sich die Umfrage automatisch im r/PolitPro. Dieser Schritt ist laut Entwickler notwendig, um die Moderation zu vereinfachen und eine Übersicht zu bewahren.

Sollten wir uns nicht gerade im Sommerloch befinden, gibt es hier täglich neue Umfragen, deren Ergebnisse erst nach eurem Abstimmen direkt in der App angezeigt werden. Im vierten und letzten Tab findet ihr die bereits angesprochenen Einstellungen. Die App verfügt auch über einen Dark Mode, den ihr hier konfigurieren könnt.

Wie findet ihr die App? Kanntet ihr PolitPro schon vorher oder habt ihr mit aktueller Tagespolitik gar nichts am Hut? Lasst es uns gerne wissen in den Kommentaren wissen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!