Home Mac 32 Zoll-iMac in Entwicklung, aber Kunden brauchen noch Geduld

32 Zoll-iMac in Entwicklung, aber Kunden brauchen noch Geduld

Apple soll an neuen, größeren iMacs arbeiten. Bis zu ihrer Markteinführung ist es allerdings noch einige Zeit hin, dafür könnten die neuen Desktops allerdings auch so groß wie kein iMac zuvor ausfallen.

Das Sortiment an iMacs ist aktuell eher dünn: Derzeit gibt es nur noch das 24 Zoll-Modell von Apple, das kommendes Jahr ein Update erhalten könnte. Den größeren 27 Zoll-iMac hat Apple eingestellt, ein Nachfolger? Bislang nicht in Sicht.

Aber zumindest sei er in Arbeit, so der bekannte Redakteur Mark Gurman von der Agentur Bloomberg zuletzt in der neuesten Ausgabe seines wöchentlich erscheinenden Newsletters.

32 Zoll-iMac ist in der Planung

Apple arbeite an der Entwicklung eines deutlich größeren iMacs, so Gurman. Dieser werde ein rund 32 Zoll in der Diagonale messendes Display besitzen, das wäre etwa so groß, wie das Pro Display XDR mit seiner 6K-Auflösung.

Allerdings sei dieser Riesen-iMac noch in einer frühen Phase der Entwicklung, ein Start im kommenden Jahr sei unwahrscheinlich, so Gurman. Apple werde das neue Modell frühestens im Jahr 2025 anbieten.

Bis dahin müssen sich Kunden mit Zwischenlösungen begnügen, eine davon wird von Apple beschrieben: Danach sollen sich Kunden mit gehobenen Ansprüchen einen Mac Studio und ein Studio Display besorgen, was nicht nur kein Komplettpaket ist, sondern auch ausnehmend teuer kommt. In einer früheren Meldung haben wir einen möglichen Produktfahrplan von Apple für dieses und das kommende Jahr skizziert.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!