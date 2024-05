Home Daybreak Apple Ausblick: Apple arbeitet an iPad, das Dienstag nicht gezeigt wird | Tim Cook will bei KI Apple-spezifische Stärken nutzen | iOS 17.5 bringt neuen Reparaturmodus für iPhones – Daybreak Apple

Guten Morgen! Zwar scheint Apple an einem neuen iPad zu arbeiten, doch dieses wird offenbar nicht am Dienstag vorgestellt. Unterdessen hat Tim Cook erneut betont, dass der Konzern dazu entschlossen sei, eine wettbewerbsfähige KI auf den Weg zu bringen. Außerdem soll es dank iOS 17.5 leichter sein, ein iPhone einzuschicken. Damit herzlich willkommen zur Übersicht am Morgen.

Ausblick: Apple arbeitet an iPad, das Dienstag nicht gezeigt wird

Es wird davon ausgegangen, dass Apple am Dienstag neue iPads vorstellen wird. Doch eines davon werden wir nicht zu Gesicht bekommen. Dabei handelt es sich um ein neues Einsteiger-iPad. Warum dieses noch nicht der Öffentlichkeit präsentiert werden kann, erfahrt ihr hier.

Tim Cook will bei KI Apple-spezifische Stärken nutzen

Apple will in Sachen KI konkurrenzfähig sein. Am Freitagabend hat Tim Cook sich erneut zu diesem Vorhaben geäußert. Dabei behauptete er, Apple könnte auf dem Gebiet sogar Vorteile haben. Weitere Details dazu findet ihr hier.

iOS 17.5 bringt neuen Reparaturmodus für iPhones

Bevor ein iPhone repariert werden kann, müssen Nutzerinnen und Nutzer zunächst „Wo ist?“ deaktivieren. Doch bei aktiviertem erweiterten Diebstahlschutz kann dieser Vorgang kompliziert werden. Aus diesem Grund führt Apple nun einen speziellen Reparaturmodus ein. Mehr dazu erfahrt ihr hier.

iOS 18: KI-Assistent soll lange Texte zusammenfassen

Die kommende iOS-Version wird offenbar eine Funktion beinhalten, die es ermöglicht, die wichtigsten Fakten aus langen Texten herauszufiltern. Mehr dazu hier.

WhatsApp bringt neue Funktionen für Communities

Dank neuer Features soll das Planen von Veranstaltungen vereinfacht werden. Mehr dazu hier.

-----

