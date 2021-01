Home Daybreak Apple Apples großes Ding | iPad Pro 2021-Bilder | iPhone 12 mit tückischen Magneten – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Na, kommt heute iMessage für Android oder doch nur so .ne langweilige Apple-Waschmaschine? Die wolkige Ankündigung von gestern Abend hat eure Fantasie ja ganz schön auf Touren gebracht. Glücklicherweise müssen wir nicht mehr lange warten und obskure Vorschläge sammeln, was Apple da vorstellen könnte. Willkommen zum Überblick der letzten 24 Stunden.

Eine „große und aufregende Sache“ soll heute kommen, hieß es gestern in einer Ankündigung einer Ankündigung, die so nebulös ist, wie es von Apple zu erwarten ist. Und ihr habt fleißig spekuliert, was da kommen könnte: „Apple wurde von Amazon gekauft“, konnte man da etwa lesen oder ein iMessage-Start für Android. Mein persönlicher Favorit waren ja die Waschmaschinen und Staubsauger von Apple, aber das ist wohl Geschmacksache. Viele haben auch auf das Apple Car oder die AirTags gesetzt, aber diese Leser haben leider nicht aufmerksam gelesen: Kein neues Produkt soll kommen, aber nun – wir werden sehen.

Das iPad Pro sieht 2021 nicht wirklich anders aus

Erste Bilder sollen zeigen, wie das iPad Pro 2021 aussieht. Kurz und knapp: Im Grunde genau wie jetzt auch. Kleinste Änderungen deuten sich an, die größeren Änderungen dürften im Innenleben eintreten, ein neuer Prozessor ist hier etwa fällig. Wer die Renderings aber dennoch sehen möchte: Hier entlang.

Üble Auszeit

Das iPhone 12 und Herzschrittmacher sind offenbar keine Freunde: forscher haben in einer Studie gezeigt, dass das iPhone 12 gängige Fabrikate zuverlässig abstellen kann, wenn es der Brust des Trägers zu nah kommt. Schuld daran ist MagSafe – genauer, dessen magnetischer Ring im iPhone 12, mehr dazu hier.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Umweltschutz ist Apple wichtig, das ist bekannt. Neu ist, dass die führenden Manager des Unternehmens ab sofort auch weniger verdienen können, wenn sie dieses Unternehmensziel nicht im Blick behalten, auch andere Faktoren können sich auf die regelmäßigen Bonuszahlungen auswirken, mehr dazu lest ihr hier.

Die Chinesen lieben das iPhone 12.

In China sorgte das iPhone 12 seit längerem wieder für einen deutlichen Anstieg der Marktanteile des iPhones. Dieser drängte kurzzeitig chinesische Marken wieder etwas zurück, mehr dazu hier. Grund für die ausgeprägte Liebe zum iPhone 12 dürfte dessen 5G-Modem sein.

Corona ließ die Menschen zur Smartwatch greifen.

Ebenfalls unmäßig gefragt waren im letzten Jahr Smartwatches. Weltweit kauften Menschen so viele Wearables wie nie zuvor, auch Bluetooth-Kopfhörer wurden den Herstellern quasi vom Band gerissen, hier lest ihr Details. Klar, dass Apple mit den AirPods und der Apple Watch hier kräftig mitverdient hat.

Ich wünsche euch jetzt allen trotz Apple-Trara einen schönen Mittwoch.

