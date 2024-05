Home Featured Apple präsentiert iPad Air in zwei Größen

Apple hat in seiner Keynote ein beeindruckendes Update für das iPad Air vorgestellt, das jetzt in zwei Größen erhältlich ist: 11 Zoll und das brandneue 13 Zoll Modell.

Das neue 13-Zoll iPad Air sticht besonders hervor: Es verfügt über ein brillantes Liquid Retina Display und bietet 130% mehr Bildschirmfläche als das 11-Zoll Modell. Die verbesserte Größe soll das Lernen und Arbeiten erleichtern, indem mehr Inhalte gleichzeitig angezeigt werden können.

Ein besonderes Highlight ist die neue Querformat-Frontkamera an der Längsseite (!) mit Folgemodus, die Nutzer auch in Bewegung scharf und im Fokus hält. Zusätzlich verbessern die querformatigen Lautsprecher die Audioqualität erheblich. Das neue iPad Air hat auch Stereo-Lautsprecher im Querformat mit 3D Audio. Das Design des neuen iPad Air zeichnet sich durch ein Gehäuse aus 100% recyceltem Aluminium aus und ist in vier Farben erhältlich: Polarstern, Space Grey und zwei weitere.

Antrieb mit M2

Unter der Haube beeindruckt das iPad Air mit dem leistungsstarken M2-Chip, der eine 15% schnellere CPU und 25% schnellere GPU bietet und insgesamt 50% schneller ist als das vorherige Modell mit M1-Chip. Diese Leistungssteigerung macht das neue iPad Air dreimal schneller als ältere Modelle.

Die Fakten

M2-Chip

Liquid Retina Display

Touch ID

WiFi 6E

50% Schneller als iPad Air mit M1

Landscape-Kamera mit 12 MP als Frontkamera

12 MP-Kamera

5G

Vier Farben: (Neues) Blue, Purple, Starlight und Space grey

Bis zu 1 TB Speicher

11 Zoll und 13 Zoll

Apple hebt auch die verbesserten KI-Funktionen hervor, die durch maschinelles Lernen ermöglicht werden. Funktionen wie visuelles Nachschlagen, Objektextraktion und ein ML-verbessertes Tool für Fotos nutzen KI-Modelle, die mit über 20 Millionen Bildern trainiert wurden, um auf Knopfdruck Fotos zu optimieren.

Preise und Verfügbarkeit

Das neue iPad Air ist nicht nur leistungsfähiger, sondern auch vielseitiger dank kompatiblen Zubehörs. Es ist ab heute bestellbar, mit Preisen, die bei 599 US-Dollar für das 11-Zoll Modell und 799 US-Dollar für das 13-Zoll Modell beginnen. Die Auslieferung beginnt nächste Woche, wobei die Startkonfiguration nun doppelt so viel Speicher wie das Vorgängermodell bietet. Es ist erhältlich in:

128 GB

256 GB

512 GB

1 TB

