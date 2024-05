Home Apple Apple Keynote ging los!

Apple Keynote ging los!

Am 7. Mai 2024 war es wieder soweit: Apple lud zum großen Event im Apple Park ein, diesmal präsentiert in einer lebendigen, gezeichneten Form, die zum CEO Tim Cook überleitete. Mit einem herzlichen „Guten Morgen“ eröffnete Cook die Veranstaltung und kündigte einen „großen Tag der Ankündigungen“ an. Im Fokus standen besonders die neuesten Entwicklungen rund um das iPad, das laut Cook „der wichtigste Tag der iPads“ sei.

Doch bevor die Details zum iPad enthüllt wurden, stand ein anderes Produkt im Rampenlicht: die Apple Vision Pro. Cook erklärte, dass diese nun „draußen in der Welt“ sei und von Menschen genutzt werde, um „fantastische Dinge“ zu machen. Er zog Beispiele aus der Praxis heran, wie Porsche, die einen Showroom mittels Apple Vision gestaltet haben, und Sharp, wo Ärzte neue Behandlungsmethoden durch Simulationen erkunden.

Der Regisseur Jon M. Chu nutze die Vision Pro sogar, um Schnitt und Spezialeffekte direkt am Set zu überwachen – „ganz entspannt auf einer riesigen Leinwand, aber zuhause!“

Tim Cook betonte zudem die Bedeutung des neuen MacBook mit M3-Prozessoren und wiederholte, dass das MacBook Air das weltweit meistverkaufte 13-Zoll und 15-Zoll Laptop sei.

Schließlich widmete sich Cook dem iPad: „Leistungsstark, mobil und unglaublich vielseitig“ beschrieb er das Gerät. Besonders hervorgehoben wurde die Bedeutung des iPads im Bildungsbereich, wo es das Lernen für Schülerinnen und Lehrkräfte weltweit lebendig mache. Mit einem neuen Display und weiteren Updates im iPad-Line-Up sei nun „eine neue Ära der Vielschichtigkeit und Kreativität in Kunst und Design“ angebrochen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!