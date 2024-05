Home Apple Apple-Event im Liveticker: Neue iPads und Zubehör

Es ist so weit: Gleich dürfte Apple neue iPads vorstellen, auch ein neuer Apple Pencil steht womöglich vor der Tür. Wer die Veranstaltung nicht im Stream verfolgen kann oder will, bekommt bei uns den Liveticker. Was haltet ihr von Apples Neuvorstellungen? Hinterlasst gern eure Eindrücke im Ticker oder den Kommentaren.

Im Apple-Event, das heute Nachmittag im Stream übertragen wird, stellt Apple neue Hardware vor. Neue iPad-Modelle nebst passendem Zubehör werden erwartet. Wir bieten wie üblich einen Liveticker für alle, die die Veranstaltung mit einem Auge überfliegen wollen.

Unser Liveticker zum Apple-Event

Nachfolgend findet ihr unseren Liveticker zum Apple-Event. Der Ticker wird automatisch aktualisiert. Sollte das einmal nicht der Fall sein, könnt ihr ihn einfach aktualisieren, indem ihr diesen Beitrag erneut öffnet. Gern könnt ihr im Ticker oder den Kommentaren unter dem Artikel über die vorgestellten Neuerungen mit uns oder untereinander diskutieren. Wie gefällt euch, was Apple vorgestellt hat?

