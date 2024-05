Home Daybreak Apple Neue iPads, neues Keyboard, neuer Pencil und einige Haare in der Suppe – Daybreak Apple

Neue iPads, neues Keyboard, neuer Pencil und einige Haare in der Suppe – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen!

Apple hat neue neue Produkte vorgestellt. Neue iPads waren das Hauptthema gestern, doch es gibt auch einen neuen Apple Pencil und ein neues Keyboard. Allerdings sind einige Kunden nicht so ganz von allen Neuerungen überzeugt.

Willkommen zum Überblick am Morgen!

Der Überblick heute steh tim Zeichen der neuen Produkte, die Apple gestern vorgestellt hat.

Da war zum einen das iPad Pro in seiner neuen Version. Es hat tatsächlich erstmals ein OLED-Panel erhalten, einige Gerüchte bestätigten sich somit, vor allem auch auf eine andere Tatsache betreffend: Der Prozessor. Apple bringt tatsächlich den M4 und der ist eine interessante Sache, hier die Details.

Das iPad Air wird groß

Auch beim iPad Air lagen die Prognosen im Vorfeld ziemlich richtig. Mark Gurman und Co., das kann man an der Stelle tatsächlich einmal sagen, werden von uns und anderen nicht ohne Grund so oft zitiert, viele ihrer Vorab-Infos stimmen nämlich.

So etwa auch die Annahme, dass das iPad Air nun auch in einer großen Version verfügbar ist, hier die Infos – ob das wohl die Verkäufe beflügelt?

Und das Zubehör

Neben neuen iPads gab es auch das dazu passende Zubehör: Das neue Magic Keyboard etwa – und es soll tatsächlich nur am iPad Pro 2024 laufen, so Apple. Ob das auch tatsächlich so ist, man wird sehen müssen.

Und dann ist da noch der neue Apple Pencil Pro, doch der macht seinerseits an einer anderen Stelle Ärger, mehr dazu gleich.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Wer also nun das neue iPad Pro kauft, der wird in vielen Fällen auch einen neuen Apple Pencil brauchen: Die meisten bislang genutzten Stifte funktionieren nämlich auf dem neuen Tablet nicht, hier dazu mehr.

Und wie teuer kommt das alles?

Wir haben bei all den neuen Produkten auch mal einen Blick auf die Preise geworfen.

Resultat: Hätte schlimmer kommen können, aber auch besser, hier der Überblick.

Ein Blick auf den integlligenten Chip.

Der neue SoC ist uns noch einen separaten Blick wert: Apple hat den M4 auf KI getrimmt, das sieht man an der drastisch aufgebohrten Neural Engine. Auch abseits davon wurde an der Performance geschraubt, hier die Infos.

Final Cut Pro bekommt ein großes Update.

Und schlussendlich war da noch ein großes Software-Update: Final Cut Pro wird in der Version fürs iPad von Grund auf erneuert: Nun können nicht nur mehr Kameras für die Produktion genutzt werden, auch neue Codecs und KI sind Thema des Updates, hier die Details.

Damit darf ich euch einen entspannten Start in den Tag wünschen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!