Programmtipp: PSG vs Borussia Dortmund auf Prime Video – Einzug in das Finale der Königsklasse

Verfasst von Patrick Bergmann // 7. Mai 2024 um 20:19 Uhr // Sonstiges // // Keine Kommentare

Am heutigen Nachmittag hat Apple bekanntlich das neue iPad Air 6. Generation sowie das neue iPad Pro vorgestellt. Letzteres kommt erstmals mit einem OLED-Bildschirm sowie dem brandneuen M4. Wer dem nichts abgewinnen kann oder das Event sacken lassen will, die Preise bzw. die Upgrade-Politik hat es in sich, kann heute das letzte Mal für diese Saison auf Prime Video europäischen Spitzenfussball genießen.

Es geht um Wembley

2013 fand das Finale der Champions League letztmalig im Wembley, London statt, und mit dem FC Bayern München und Borussia Dortmund war es erstmalig ein rein deutsches Finale – im Mutterland des Fussballs. Und Geschichte könnte sich wiederholen, beide deutsche Teams kämpfen wieder um den Einzug in das Finale. Die Dortmunder Borussia hat dabei die etwas besseren Karten, gewann man das Hinspiel in Dortmund doch mit 1:0. Mit einer konzentrierten Leistung kann der BVB also heute den Einzug in das Finale in Paris im Prinzenpark-Stadion gegen PSG eintüten. Dank Prime Video könnt ihr heute Abend in wenigen Minuten live dabei sein.Anpfiff ist um 21 Uhr, die Vorberichterstattung auf Prime Video beginnt um 20:00 Uhr. Was noch besonders erwähnenswert ist, Prime Video zeigt das Spiel in 4k. Anschließend gibt es noch eine ausführliche Zusammenfassung der restlichen Partien des Spieltags.

