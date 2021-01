Große und aufregende Sache: Apple plant Ankündigung für morgen

Apple soll für morgen eine große Ankündigung geplant haben: Das geht aus einem Interview hervor, das der US-Sender CBS mit Tim Cook gemacht und von dem er heute Ausschnitte ausgestrahlt hatte. Nähere Details zu den Inhalten dieser Ankündigung wurden aber fast keine bekannt.

Morgen wird Apple mit einer großen Ankündigung an die Öffentlichkeit gehen: Im US-Sender CBS wurden heute Ausschnitte eines Interviews gezeigt, das CBS mit Applechef Tim Cook geführt hatte. Darin äußert sich der CEO des Unternehmens unter anderem über die Ausschreitungen auf dem Kapitol in Washington, bei denen insgesamt fünf Menschen ums Leben gekommen waren.

Eigentlich habe man das Interview aber nicht anlässlich der Gewalteskalation in der Hauptstadt aufgenommen, so CBS-Moderator Gayle King.

Tatsächlich werde Apple eine große Sache ankündigen. Dies werde morgen früh Ortszeit erfolgen, heißt es weiter.

Aber was kommt da? Das wurde natürlich nicht näher erörtert, bis auf eine Kleinigkeit: Es soll kein neues Produkt vorgestellt werden. Tatsächlich sei das, was da kommt, womöglich größer und aufregender als ein neues Produkt, so King.

#EXCLUSIVE: @GayleKing spoke with @Apple CEO Tim Cook about the assault on the Capitol and what he thinks needs to happen next.

See more of @tim_cook’s interview Wednesday on @CBSThisMorning when he’ll announce a major new initiative, that’s not a new product. pic.twitter.com/QPYyoDVFv7

— CBS This Morning (@CBSThisMorning) January 12, 2021