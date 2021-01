Home iPhone Das iPhone 12 kann womöglich Herzschrittmacher abschalten

Apples iPhone 12 ist ein potenzielles Gesundheitsrisiko für Träger eines Herzschrittmachers: Der magnetische Ring des MagSafe-Features kann die Geräte unabsichtlich abschalten, wenn das iPhone zu nah an die Brust des Trägers gelangt. Allerdings muss bedarf es zur Klärung dieser Frage noch weiterer Untersuchungen.

Das iPhone 12 bedeutet möglicherweise Probleme für Träger von Herzschrittmachern: Kern des Problems ist der MagSafe-Ring, der in die iPhone 12-Modelle eingebaut ist. Dieser ist magnetisch und kann sich störend auf den Betrieb implantierter Defibrillatoren auswirken, wie Forscher nun in verschiedenen Tests mit gängigen Modellen festgestellt haben.

Dabei wird der Schrittmache ausgeschaltet, sobald sich das iPhone der linken Brustseite annähert. Dies war reproduzierbar der Fall, die Ausrichtung des iPhones zum Körper hatte hierbei keine Auswirkungen auf das Ergebnis.

Konventionelle Smartphones sind in der Regel unproblematisch, allerdings war es in der Vergangenheit auch schon zu Schwierigkeiten in Zusammenhang mit Fitnessarmbändern gekommen.

Apple glänzt mit widersprüchlicher Stellungnahme

Apple hat ein eigenes Supportdokument zur Frage, ob die integrierten Magneten im iPhone 12 ein Problem für Träger implantierter elektrischer Geräte führen können veröffentlicht. Dieses Statement ist allerdings wenig hilfreich und wälzt die Frage an andere Stellen ab. Bei Apple heißt es:

Das iPhone enthält Magnete sowie Komponenten und Funkelemente, die elektromagnetische Felder ausstrahlen. Diese Magnete und elektromagnetischen Felder können medizinische Geräte wie Herzschrittmacher und Defibrillatoren stören.

Im folgenden Absatz schreibt Apple dagegen:

Alle iPhone 12-Modelle enthalten zwar mehr Magnete als frühere iPhone-Modelle, aber es ist nicht davon auszugehen, dass sie ein größeres Risiko für magnetische Interferenzen bei medizinischen Geräten darstellen als frühere iPhone-Modelle.

Wende dich für spezifische Informationen zu deinem medizinischen Gerät an deinen Arzt und den Hersteller des medizinischen Geräts. Erfrage, ob ein Sicherheitsabstand zwischen deinem medizinischen Gerät und dem iPhone eingehalten werden muss.

Klarheit schafft diese Information somit kaum.

