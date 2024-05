Home Featured Das neue iPad Pro: Neu mit OLED und dem M4

Apple hat heute das neue iPad Pro vorgestellt, wie erwartet. Bei der Präsentation wird besonders betont, wie dünn die neuen Modelle ausfallen. Auch weitere Erwartungen haben sich erfüllt – zum Teil.

Apple hat heute das erwartete iPad Pro vorgestellt. Die bekannten Größen bleiben erhalten: Das iPad Pro gibt es wie bekannt in den Größen 11 und 12,9 Zoll. Apple betont, wie extrem dünn die Geräte ausfallen. Das 11 Zoll-Modell ist 5,3 Millimeter dünn, das iPad Pro 12,9 Zoll kommt sogar auf nur 5,1 Millimeter Dicke. Apple hebt heraus: Die neuen iPads fallen dünner aus, als ein iPod nano – hoffentlich sind sie auch so stabil.

iPad Pro jetzt neu mit OLED

Erstmals kommt beim iPad Air ein OLED-Display zum Einsatz, wie schon erwartet worden war. Apple betont die extreme Helligkeit: Es kommt auf 1.600 nits in der Spitze, Die durchschnittliche Helligkeit liegt bei 1.000 Bits.

Die Highlights sind heller und das Schwarz schwärzer. Apple nennt das neue Panel ein Ultra Retina XDR-Display. Das Panel besteht aus einem Tandem-Design und wird dadurch haltbarer, darüber war bereits spekuliert worden.

Das OLED fällt dünner und damit leichter aus, zudem bietet Apple erstmals eine Nano-Textur-Option an, wie bereits spekuliert worden war.

Die Leuchtdichte wurde gesteigert, Bewegtbildinhalte sollen präziser herauskommen.

Apple nutzt für das Gehäuse 100% recyceltes Aluminium.

Der M4 ist da

Über den neuen Chip werden wir an anderer Stelle noch zu sprechen haben. Zunächst nur so viel: Apple hat tatsächlich den neuen M4 in das iPad Pro gebracht und damit einen komplett neuen SoC vorgestellt.

Der M4 basiert auf einem 3nm-Prozess der zweiten Generation. Ein neuer Display-Controller ist Bestandteil des SoC, um das neue OLED-Panel anzusteuern.

Apple spricht von bis zu 50% mehr Performance als beim M2 aus dem letzten iPad Pro.

Weitere Neuerungen

Die 12 Megapixel auflösende Frontkamera sitzt jetzt seitlich und kommt mit einem adaptiven TrueTone-Blitz, um das Scannen von Dokumenten zu erleichtern. Die Hauptkamera unterstützt jetzt auch Aufnahmen in ProRes, auch Smart HDR 4 wird nun unterstützt.

Preise und Verfügbarkeit

Das iPad Pro kommt ab 999 Dollar in der kleinen und ab 1.299 Dollar. Bestellen könnt ihr das neue Modell ab heute.

Die Auslieferungen beginnen in der kommenden Woche.

