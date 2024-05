Home Apple Apple enthüllt den neuen Apple Pencil Pro

Apple hat auf seiner jüngsten Veranstaltung den brandneuen Apple Pencil Pro vorgestellt, eine bemerkenswerte Weiterentwicklung des Zeichenstifts, der nun mit technischen Neuerungen ausgestattet ist. Der Apple Pencil Pro, so Apple, sei darauf ausgelegt, „neue Ideen umzusetzen“ und bietet Entwicklern die Möglichkeit, eigene Interaktionen zu kreieren.

Neue Funktionen

Eine der auffälligsten Innovationen ist die Haptik-Engine des Stifts, die haptisches Feedback bietet, um Nutzern eine fühlbare Rückmeldung während des Zeichnens zu geben. Außerdem gibt es etwas, das Apple „Barrel roll“ nennt. Der Stift erkennt, wie er gedreht wird. Und diese Drehung wird vom iPad präzise erkannt, so dass es neue Funktionen ermöglicht. Nutzer können so den digitalen Pinsel drehen, was auf dem Display in Echtzeit als unterschiedliche Pinselstärken und -arten umgesetzt wird.

Die Fakten:

Doppeltipp

Drehgeste

Drück-Geste

Wo-ist-Netzwerk

Haptisches Feedback

Kabelloses Laden

Pencil-Hover am iPad

Tilt sensivitiy

Pressure sensivity

Pixel-Perfect sensitivity

Geringe Latenz

Endlich mit „Wo ist?“

Und es gibt die Drück-Geste, „Squeeze“, die wiederum eine neue Bedienungen, zum Beispiel für Auswahlmenüs ermöglicht. Der Stift kann nun endlich wiedergefunden werden, da er mit dem U1-Chip das „Wo-ist“-Netzwerk unterstützt. Natürlich koppelt er weiterhin magnetisch an der Seite des iPad Pro, was nicht nur die Handhabung vereinfacht, sondern auch die Ladevorgänge kabellos macht.

Neue Genauigkeit

Die technischen Verbesserungen umfassen weiterhin „Tilt Sensitivity“ und „Pressure Sensitivity“ für pixelgenaue Positionierung und geringe Latenz, was den Apple Pencil Pro ideal für professionelle Künstler und Designer macht. James Cuda von Procreate, der im Eventvideo auftrat, demonstrierte die beeindruckenden Fähigkeiten des neuen Stifts und unterstrich dessen Potenzial für kreative Softwareentwicklungen.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Apple Pencil Pro kostet wie der alte(!) 129 US-Dollar und ist heute bestellbar und wird in der nächsten Woche geliefert.

ABER…

Aber… der neue Apple Pencil Pro erfordert auch ein neues iPad Pro mit M4-Chip oder ein neues iPad Air mit M2-Chip und ist NICHT kompatibel mit älteren iPads.

