Apple Pay mit Datenschutzproblem | Apple Watch aus dem 3D-Drucker | Apple Car ohne Pedale – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Um das Apple Car – das hypothetische Apple Car muss man sagen – ist es in letzter Zeit ruhig geworden. Nun ist wieder einmal ein Patent aufgetaucht, das das Thema zurück ins Gedächtnis ruft. So viel vorab: Es hat mit selbstfahrenden Autos zu tun.

Arbeitet Apple wirklich an einem eigenen Auto? Und kommt dieses Apple Car, wenn es denn irgendwann kommt, mit Fähigkeiten zum autonomen Fahren? Angeblich soll das so sein. Da würde ein Patent gut ins Bild passen, das Apple nun erteilt bekommen hat. Es beschreibt Einrichtungen, die sich in einem zumindest teilweise autonomem Auto gut machen würden, hier dazu mehr.

Kommt die Apple Watch bald aus dem 3D-Drucker?

Für Apple wäre das günstiger und die Produktion würde sich vereinfachen, sich vielleicht auch flexibler anpassen lassen: Apple arbeitet an Plänen, die eigenen Produkte teilweise im 3D-Drucker herzustellen. Den Anfang macht offenbar die Apple Watch S9, die in zwei Wochen vorgestellt wird, hier dazu mehr.

Hat Apple Pay ein kritisches Datenschutzprobleme?

Apple Pay sollte den teilnehmenden Händlern nicht verraten, wer bei ihnen einkauft, das ist Apples versprechen. Nur, das stimmt offenbar nicht immer. Traurig genug, dass das nur durch eine weitere heftige Datenschutzpanne herausgekommen ist, hier die Infos.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Die Deutsche Telekom hat einen neuen Tarif vorgestellt, der speziell für junge Leute ist. Man kann von den Konditionen halten, was man möchte, wie das etwas skurrile Tarifmodell aufgebaut ist, lest ihr hier.

Anker hat neue Kopfhörer im Angebot.

Neue Ohrhörer mit innovativen Komfortfunktionen hat der Hersteller von Powerbanks und seit einiger Zeit auch Audioprodukten Anker jetzt im Programm, hier die Infos.

Apple TV+ schränkt die Gratis-Promo ein.

Das könnte ein Hinweis auf eine Änderung auch in anderen Märkten sein: Apple TV+ lässt sich in Großbritannien ab sofort nicht mehr eine Woche kostenlos testen, hier die Infos.

Und ich möchte euch noch die jüngste Ausgabe unseres Apfelplausch-Podcasts ans Herz legen, die ihr hier findet.

Damit darf ich euch einen entspannten Start ins Wochenende wünschen.

