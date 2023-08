Home Mobilfunk Telekom startet App-basiertes Angebot GÖNN für Junge Leute

Der Mobilfunkmarkt in Deutschland ist hart umkämpft und ein reiner Verdrängungsmarkt. Um aus der Masse herauszustechen, braucht es ein gutes Angebot und einen griffigen Namen – dachte sich die Telekom und präsentiert nach dem Erfolg mit fraenk nun einen neuen App-basierten Tarif unter eigener Marke.

Telekom GÖNN

Das neue Angebot ist im Prinzip einfach erklärt: Es lässt sich nur über die gleichnamige App buchen, ist für Kunden zwischen 18 und 29 Jahren (die das 28. Lebensjahr noch nicht vollendet haben) vorgesehen und bietet folgende Inklusivleistungen:

Allnet-Flat Telefonie

10 GB Datenvolumen mit 5G

3x DayFlats pro Monat mit unlimitierten Datenvolumen

Kundenprogramm „Friends with Gönnefits“ zum Werben von Neukunden

Mindestvertragslaufzeit 3 Monate, danach monatlich kündbar

15 Euro pro Monat

Überraschend großes Regelwerk

Den Markennamen einmal beiseitegelassen, lässt uns der Blick in die Bedingungen des Angebots etwas unschlüssig zurück. Was sich nämlich recht übersichtlich und einfach anhört, offenbart auf den zweiten Blick eine Vielzahl an Bedingungen, welche die Telekom für diesen Tarif auflegt:

Buchung nur per iPhone-App : Die wohl wichtigste Einschränkung des neuen Tarife. die Buchung ist ausschließlich über die iPhone-App der Telekom möglich. Der Tarif ist nicht am Telefon bzw. im Store verfügbar.

: Die wohl wichtigste Einschränkung des neuen Tarife. die Buchung ist ausschließlich über die iPhone-App der Telekom möglich. Der Tarif ist nicht am Telefon bzw. im Store verfügbar. Vertragslaufzeit mit Anlaufzeit : Eigentlich ist GÖNN monatlich kündbar. Dies ist jedoch erst nach einer Anlaufzeit von mindestens drei Monaten möglich. Zudem werden 15 Euro Bereitstellungsgebühr fällig.

: Eigentlich ist GÖNN monatlich kündbar. Dies ist jedoch erst nach einer Anlaufzeit von mindestens drei Monaten möglich. Zudem werden 15 Euro Bereitstellungsgebühr fällig. Datendrossel mit drei Ausnahmen : Für 15 Euro pro Monat bietet GÖNN 10 GB Datenvolumen und drosselt die Datenverbindung anschließend auf 64 kbit/s im Downstream – was gleichbedeutend mit keinem mobilen Internet ist. Allerdings gib es drei Dayflat-Tickets, mit denen sich jeden Monat drei Tage wählen lassen, an denen der Datenverbrauch nicht berechnet wird.

: Für 15 Euro pro Monat bietet GÖNN 10 GB Datenvolumen und drosselt die Datenverbindung anschließend auf 64 kbit/s im Downstream – was gleichbedeutend mit keinem mobilen Internet ist. Allerdings gib es drei Dayflat-Tickets, mit denen sich jeden Monat drei Tage wählen lassen, an denen der Datenverbrauch nicht berechnet wird. Friends with Gönnefits mit Jahresregel : Wer Freunde zur Nutzung des Tarifs wirbt, eine von fraenk bekannte Strategie, der erhält zusätzliche Dayflat-Tickets. Davon gibt es jedoch maximal fünf, die zudem nach einem Jahr wieder verfallen.

: Wer Freunde zur Nutzung des Tarifs wirbt, eine von fraenk bekannte Strategie, der erhält zusätzliche Dayflat-Tickets. Davon gibt es jedoch maximal fünf, die zudem nach einem Jahr wieder verfallen. Nur drei Partner-Angebote: Monatlich stellt GÖNN zudem drei Partner-Angebote zur Verfügung. Anfangs gibt es ein günstiges Deutschland-Ticket, im zweiten Monat dann Pizza im Wert von 20 Euro von Lieferando. Allerdings dürfen GÖNN-Nutzer nur maximal drei Partner-Angebote pro Jahr für sich beanspruchen.

-> Telekom GÖNN laden

