Anker Soundcore: Space One Over-Ear Kopfhörer mit Trageerkennung ab sofort erhältlich

Die IFA ist angelaufen und macht sich in der Szene immer deutlicher bemerkbar, primär im Zubehörmarkt. Und damit kommen wir zu Anker und ihrer Audiomarke Soundcore. Darunter hat der Hersteller nämlich einen neuen Over-Ear im Angebot, dessen Eckdaten sich vielversprechend lesen lassen.

Anker Soundcore One Space

Der Soundcore One Space ist eher als Lifestyle-Kopfhörer mit rundherum solider Ausstattung zum günstigen Preis angelegt. Drei frische Fraben und ein hoher Tragekomfort sollen primär Studente und Schüler ansprechen. Dank eines 40 Millimeter-Treibers inklusive hochqualitativer LDAC-Decodierung und Hi-Res-Audio-Zertifizierung sollen klanglich keine Kompromisse gemacht werden.

Bei der Reduzierung von Geräuschen hat man sich konkret auf die Gespräche in der Umgebung des Trägers konzentriert, Anker verspricht eine Filterung von bis zu 98%. Die Akkulaufzeit gibt Anker mit bis zu 40 Stunden mit ANC an, ohne sollen bis zu 55 Stunden drin sein. Geladen wird mittels USB-C, wobei 5 Minuten Fast Charging bis zu vier Stunden Wiedergabe ermöglichen sollen.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Spacer One ist ab sofort in Nachtschwarz, Cafe Latte und Himmelblau in drei frischen Farben erhältlich. Die UVP liegt bei moderaten 99,99 Euro.

