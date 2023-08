Home Apple Watch Apple Watch aus dem 3D-Drucker: Erste Produktionsschritte schon diesen Herbst

Apple Watch aus dem 3D-Drucker: Erste Produktionsschritte schon diesen Herbst

Apple möchte seine Produkte zukünftig vermehrt im 3D-Drucker aufbauen. Den Anfang macht man bei diesem Vorhaben bei der Apple Watch, die als eine Art Testbett für die neue Fertigungsmethode dienen soll, heißt es nun.

Apple möchte die Produktion seiner Gadgets weiterentwickeln. Der 3D-Drucker soll helfen, die Produkte zügiger und vor allem günstiger zu fertigen, erste Gerüchte um entsprechende Pläne waren bereits vor einiger Zeit aufgekommen, wie wir in einer entsprechenden Meldung berichtet hatten. Nun wird es in dieser Hinsicht ein wenig konkreter.

Apple werde bei der Apple Watch den Anfang machen, berichtet aktuell die Agentur Bloomberg. Die Apple Watch war für Apple schon häufig das Testbett, wenn neue Technologien oder Prozeduren eingeführt wurden.

Erste 3D-Druck-Schritte bereits bei der Apple Watch S9

Erstmals werde Apple bei der Fertigung der kommenden Apple Watch Series 9 zum Einsatz bringen, so Bloomberg weiter. Konkret soll die Technik herangezogen werden, um das Edelstahlgehäuse aufzubauen. Hier könne Apple respektive die Fertiger darauf verzichten, die Gehäusekomponenten gemäß der Passform der Apple Watch aus Stahlplatten herauszuschneiden.

Der 3D-Druck-Prozess soll sowohl die Geschwindigkeit steigern, als auch die Nachhaltigkeit verbessern – vor allem aber dürfte die Produktion auch günstiger werden, was wiederum der Marge dient. Zunächst wird das neue Verfahren nur bei ausgewählten Varianten der Apple Watch S9 mit Edelstahlgehäuse zum Einsatz kommen, in den kommenden Jahren wird der Einsatz aber wohl ausgeweitet, sollte sich das Verfahren bewähren.

Die Apple Watch Series 9 wird, vermutlich zusammen mit einer neuen Apple Watch Ultra, in zwei Wochen vorgestellt, wenn Apple am 12. September die neuen iPhone 15-Modelle präsentieren wird.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!