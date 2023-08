Home Apple Apple Car: Patent beschreibt einziehbare Pedale und Lenkrad

Apple hat ein Patent beantragt, das in einem selbstfahrenden Auto Verwendung finden könnte. Es beschreibt Pedale und ein Lenkrad, die sich einklappen lassen. Es ist allerdings völlig unklar, wann ein Auto mit einer solchen Ausstattung vom Band rollen könnte.

Apple hat ein interessantes Patent beantragt und erteilt bekommen, das von der Abteilung ersonnen sein dürfte, die sich mit der Entwicklung eines möglichen Apple Car beschäftigt.

Das Patent beschreibt ein Auto, in dem sich die Pedale und das Lenkrad einziehen lassen. Zugleich muss der beschriebene Wagen auch weiterhin in bestimmten Situationen von einem menschlichen Fahrer gefahren werden können.

Autonom auf der Autobahn?

Denkbar ist ein Betriebsmodus, in dem der Wagen sich selbst steuert, etwa auf der Autobahn, wenn ihm eine entsprechende Signalzuführung etwa per RADAR, LIDAR, Kameras oder anderer Sensoren sowie Fahrtinformationen anderer Verkehrsteilnehmer zur Verfügung stehen. Im Stadtverkehr wird dagegen wohl weiter ein menschlicher Fahrer benötigt.

Hochautomatisiertes Fahren nach Level 4 definiert einen Betriebsmodus ohne Mensch am Steuer, das aber unter bestimmten Bedingungen wieder in menschliche Kontrolle zurückgeführt werden muss. Level 4-Verkehr ist allerdings noch Zukunftsmusik – und ebenfalls völlige Zukunftsmusik ist ein mögliches Apple Car. An Spekulationen in dieser Richtung mangelte es zwar nie, doch ist nichts davon so konkret, dass sich belastbar sagen ließe, ob und wann ein Auto von Apple jemals auf der Straße sein wird. Prognosen gingen vor einiger Zeit von einem möglichen Marktstart irgendwann ab 2025 aus, doch auch diese Ausblicke blieben stets wolkig und unkonkret.

