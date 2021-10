Home Daybreak Apple Verlorene AirPods wiederfinden | Apple Health kriselt | Apple Pay provoziert EU – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Die AirPods Pro und AirPods Max haben die Integration in das Wo ist-Netzwerk erhalten. Damit könnt ihr eure verloren gegangenen Kopfhörer nun noch etwas besser wiederfinden und vielleicht bringt sie ja euch sogar etwas wieder. Außerdem kündigen sich einige willkommene Kameraverbesserungen am iPhone 13 an. Damit begrüße ich euch zur Übersicht am Morgen.

Apple hat die Unterstützung für die Integration der AirPods Pro und AirPods Max in das Wo ist-Netzwerk ausgerollt, sie ist Bestandteil des jüngsten Updates für alle AirPods, das seit einigen Tagen an die Kopfhörer der Nutzer verteilt wird. Damit können Anwender ihre Kopfhörer nicht nur finden, wenn sie sie verlegt haben, sie können einem ehrlichen Finder auch ihre Telefonnummer hinterlassen, mehr dazu hier.

Apple Health macht keine gute Figur

Es soll wüst zugehen bei Apple Health, der Gesundheitsfront von Apple. In den Teams herrsche eine Kultur der Angst vor, Mitarbeiter fürchteten Repressionen bei Kritik an ihren Vorgesetzten, außerdem fehle es dem Projekt schlicht an einem langfristigen Plan, hier dazu die Details.

Apple sieht wegen Apple Pay Sanktionen entgegen

Apple Pay verzerrt den Wettbewerb, das zumindest ist die Einschätzung der EU, aus diesem Grund wird die EU-Kommisson wohl ab kommendem Jahr Sanktionen gegen Apple verhängen. Diese könnten etwa darin bestehen, den NFC-Chip im iPhone für Dritte deutlich weiter zu öffnen, hier die Details.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

iOS 15.1 und iPadOS 15.1 Beta 3 ist für die Entwickler verfügbar, diese neue Testversion bringt allerhand Verbesserungen, etwa für die Kamera des iPhone 13. ProRes am iPhone 13 Pro wird jetzt unterstützt, auch der AutoMakromodus der Kamera kann jetzt deaktiviert werden. Darüber hinaus wurden auch macOS Monterey Beta 9, watchOS 8.1 Beta 3 und tvOS 15.1 Beta 3 für die Entwickler bereitgestellt.

Wem ständig die Brille abhanden kommt, kann jetzt abgeholfen werden. Mittels eines speziellen Bandes lassen sich AirTags an der Brille befestigen, so findet ihr sie immer schnell wieder, hier die Details.

Apple TV+ schärft sein Profil.

Nicht nur kann die populärste Serie des Streamingdienstes nicht nur bald die populärsten britischen Fußballclubs zeigen, es wurde auch ein neuer Produzent für weitere Originals verpflichtet, hier weitere Details. Un in unserer neuesten Ausgabe des AppSalat geben wir euch einen Überblick über die jüngsten Neuzugänge auf Apple Arcade.

Damit darf ich euch einen entspannten Donnerstag wünschen und verbleibe mit freundlichen Grüßen.

