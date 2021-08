Home Daybreak Apple Neues MacBook Pro doch schon bald? | Neue Apple Watch im Herbst? | iPhone 13 mit größerem Akku? – Daybreak Apple

Guten Morgen! Endlich gibt es erste Hinweise darauf, dass ein neues MacBook Pro erscheinen könnte. Gleichzeitig gibt es auch erste Anzeichen für ein mögliches Upgrade der Apple Watch auf eine siebte Generation. Darüber hinaus könnte Apple in Zukunft seine iPhones mit größeren Akkus ausstatten. Damit herzlich Willkommen zu unserer Übersicht am Morgen.

Apple trägt neue Mac-Modelle in Datenbank ein

Bevor Hersteller von Geräten, die über eine interne Verschlüsselungstechnologie verfügen, diese auf den Markt bringen können, bedarf es einer Zertifizierung dieser durch die Eurasische Wirtschaftskommission. Dort müssen die Modellnamen in die entsprechende Datenbank eingetragen werden. Dies hat Apple nun für zwei noch unbekannte Mac-Modelle erledigt. Dabei könnte es sich um neue MacBook-Modelle handeln. Mehr erfahrt ihr hier.

Neue Apple-Watch-Modelle wurden ebenfalls eingetragen

Bereits in diesem Herbst wird auch ein Update der Apple Watch erwartet. Auch hier müssen neue Modelle zeitnah in die Datenbank der Eurasischen Wirtschaftskommission eingetragen werden, was nun geschehen ist. Insgesamt sechs Modelle hat Apple hier zur Überprüfung angemeldet, mehr dazu könnt ihr hier nachlesen.

Größerer Akku ab nächstem iPhone-Modell?

Könnte das iPhone 13 bereits mit einem größeren Akku geliefert werden? Bekanntermaßen können die Akkus der iPhones durchaus als eine ihrer größten Schwächen angesehen werden. Größere Akkus könnten demnach Nutzerinnen und Nutzern zugutekommen. Möglich wäre dies aber nur durch das Verbauen kleinerer Chips, womit nicht nur der Prozessor gemeint wäre. Mehr dazu hier.

Kurzgefasst

Was sonst noch wichtig war

Apple Watch Series 6: Titanmodell nicht mehr verfügbar

Apple hat das Titanmodell der Apple Watch Series 6 nun aus dem Sortiment genommen. Was das bedeuten könnte, erfahrt ihr hier.

Ausblick: Der Umstieg auf Apple Silicon am Mac

Zu guter Letzt geben wir einen Ausblick darüber, wann der Umstieg auf Apple Silicon am Mac vollständig abgeschlossen sein könnte. Außerdem erfahrt ihr, welche Mac-Modelle hier womöglich als letztes ein Upgrade erhalten werden. Alles dazu könnt ihr hier nachlesen.

