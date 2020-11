Home Daybreak Apple iPhone 12 Mini-Fazit nach fünf Tagen | Rosetta 2 macht Hoffnungen | SSDs in neuen Macs sind schnell wie versprochen – Daybreak Apple

iPhone 12 Mini-Fazit nach fünf Tagen | Rosetta 2 macht Hoffnungen | SSDs in neuen Macs sind schnell wie versprochen – Daybreak Apple

Guten Morgen miteinander! Lukas hat seit einer knappen Woche das iPhone 12 Mini im Test und hierzu gestern ein erstes Fazit vorgelegt. Mitte der Woche, das bedeutet im Gegenzug für manchen von uns auch: Das Wochenende ist schon wieder irgendwo da draußen am Horizont. Und damit willkommen zu meinem kleinen Rückblick auf die letzten 24 Stunden.

Das iPhone 12 Mini (Affiliate-Link) ist – nun ja, wirklich ziemlich Mini. Allerdings werden einige Kunden es lieben, denn es verkörpert genau das, was sich viele schon lange gewünscht haben: Aktuelle Technik in handlichem Design, das erfordert allerdings Kompromisse. Lukas hat das iPhone 12 Mini jetzt einige Tage im Test und erzählt in diesem Erfahrungsbericht von seinen Eindrücken.

Die neuen MacBooks sind tatsächlich verteufelt schnell

Seit dieser Woche werden erste MacBooks mit M1-Chip an frühe Käufer ausgeliefert und so ist es kaum überraschend, dass es jetzt quasi Tag für Tag neue Benchmarks und Leistungseinschätzungen gibt. Bis jetzt sind die tatsächlich alle ziemlich beeindruckend, zuerst kamen die Benchmarks, die die CPU-Performance des M1 gezeigt haben, gestern ging es dann unter anderem mit den SSDs weiter. Die sind tatsächlich doppelt so schnell wie beim Vorgänger, bezogen auf das MacBook Air 2020 vs. 2019. Allerdings, in der 2019-Version war die SSD eher langsam und die nun erzielten Werte sind ordentlich, aber keine Weltrevolution.

Rosetta 2 bremst X86-Apps offenbar nicht aus

Ein echter Pluspunkt ist offenbar Rosetta 2. Die Kompatibilitätsschicht lässt X86-Anwendungen zügig laufen, was einerseits den noch einmal verbesserten Eigenschaften von Rosetta 2 im Vergleich zu vor ein paar Monaten und den Stärken des M1 geschuldet sein dürfte, hier weitere Details.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Es gab eine erste Beta für macOS 11.1, das neue System läuft zwar ganz vernünftig, ohne Probleme ging der Start aber nicht ab. Wer Probleme beim Update möglichst minimieren möchte, wartet vielleicht einfach auf macOS 11.1, das dürfte nur einige wenige Wochen dauern und ganz im Vertrauen: Ich mache das auch.

iOS und iPadOS haben auch eine neue Beta.

Dann gab es da noch eine Beta 2 von iOS 14.3 und iPadOS 14.3. Fällt euch hierzu etwas interessantes auf?

Twitter will wie Instagram werden.

Und nun ja diese neuen Features von Twitter, da muss ich ganz ehrlich sagen… aber was soll’s. Twitter bringt Stories wie bei Facebook, Instagram und Snapchat schon lange welche da sind. Und da kommt noch etwas, das ist aber wirklich etwas abseitig.

Damit einen schönen Mittwoch, macht was draus.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!