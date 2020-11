Home Betriebssystem macOS Big Sur 11.1 Beta 1 für Entwickler ist da: Bemerkt ihr Neuerungen?

Apple hat gerade eben die erste Beta von macOS 11.1 für alle Entwickler bereitgestellt. Dies dürfte das erste etwas größere Update von macOS 11 werden, ob es allerdings neue Funktionen zu sehen gibt, ist eher fraglich, dafür ist noch einiges in Sachen Performance, Kompatibilität und Fehlerbehebungen zu tun. Was fällt euch in der neuen Beta auf?

Apple hat heute Abend die erste Beta nach der Veröffentlichung von macOS Big Sur für alle Nutzer an die Entwickler verteilt. macOS Big Sur 11.1 Beta 1 kann damit ab sofort von allen registrierten Entwicklern geladen und installiert werden. Die Aktualisierung kann, das passende Profil auf dem Mac vorausgesetzt, wie üblich über die Systemeinstellungen im Bereich Software-Update angestoßen werden.

macOS Big Sur 11.1 Beta 1 kommt nur wenige Tage nach der Veröffentlichung von Big Sur für alle Nutzer zu den Entwicklern. Am Donnerstag Abend deutscher Zeit hatte Apple damit begonnen, die erste öffentliche Version des neuen Systems zu verteilen.

Art und Umgang der Neuerungen in kommendem Update noch unklar

Apple nennt aktuell noch keine Details zu den Änderungen oder Neuerungen in macOS 11.1 oder der ersten Beta des kommenden Updates. Mit großen neuen Funktionen ist eher nicht zu rechnen, dafür muss noch an der ein- oder anderen Stelle Staub gewischt und aufgeräumt werden.

Das neue System hat noch seine Tücken, so hat es etwa manchen Nutzern ihre MacBooks aus den Jahren 2013 oder 2014 bei der Installation unbrauchbar gemacht, Apfelpage.de berichtete.

Bemerkt ihr interessante Neuerungen von Big Sur 11.1 Beta 1? Lasst es uns gern wissen.

