iPhone 12 bei 5G eine lahme Ente | und verliert auch seine Farben | AirPods 3 erst imm Herbst? – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Na was denn nun? Die AirPods 3 sollen im März kommen, so wurde in der Gerüchteküche schon seit Tagen getrommelt. Und nun sagt einer, auf dessen Wort man hören sollte, „nein nein, alles ganz anders“. Das verstört ein wenig. Außerdem wurde festgestellt: Das iPhone 12 ist eine lahme Ente. Damit willkommen zum Überblick am Morgen.

Die AirPods 3 sind fertig zur Verschickung und werden noch in diesem Monat vorgestellt, so behauptete es zumindest vor kurzem ein gewisser Jon Prosser. Ein gewisser anderer Analyst sagt aber nun: Die AirPods 3 kommen erst im Herbst. Und zudem zeichnete er einen düsteren Gesamtausblick für die AirPods-Verkäufe 2021. Hier lest ihr die Details. Was nun stimmt hinsichtlich der Markteinführung? Nun, man wird sehen.

Verblasst die Farbe des iPhone 12?

Wir haben euch gefragt, ob bei eurem iPhone 12 an den Rändern und Ecken die Farbe weggeht. Anlass war ein Erfahrungsbericht eines Nutzers, dem sich in Apples Foren umgehend einige andere Kunden angeschlossen haben. Ein Massenphänomen scheint es hier aber noch nicht zu geben. Wir beobachten es.

Das iPhone 12 ist eine lahme Ente – bei 5G2>

Der Prozessor ist eine Rakete, kein Zweifel: Auch heute noch ist der A14 Bionic mit einer der flottesten Smartphone-Chips. Für das Modem trifft dies leider nicht zu: Apple hat hier einen dürftigen Einstand geliefert und das iPhone 12 wurde gleich von 25 Smartphones mit Android ausgepunktet und darunter fanden sich leider auch jede Menge ganz und gar nicht Highend-verdächtigen Geräte. Einfach tragisch.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Jede Menge Betas hat es gestern gegeben: iOS 14.5 und iPadOS 14.5 Beta 4, macOS Big Sur 11.3 Beta 4, watchOS 7.4 Beta 4 sowie tvOS 14.5 Beta 4 wurden an die registrierten Entwickler und teils auch an die freiwilligen Tester verteilt. Auch der HomePod hat die Software 14.5 erhalten, allerdings können nur ganz wenige ausgesiebte Entwickler die Beta 4 laden und installieren.

Das iPhone 12 ist soooooo stabil…

… das glaubt man ja fast nicht – so wie Apple das in einem neuen Video demonstriert hat.

Dennoch gilt: Folie drauf und Case drum rum und nicht ins Wasser mitnehmen, sonst ist das iPhone 12 trotz aller neuen Spielereien, die die Festigkeit verbessern sollen, bald hinüber und auch kein Garantiefall. – das Leben ist hart.

Apple Music bekommt neue Playlisten.

Diese sind regional und bilden die täglichen Charts aus über 100 Städten ab. Sie werden mit iOS 14.5 für alle Nutzer starten, aktuell sind sie noch nicht zu hören, dafür deuten sie sich aber bereits im Code von iOS 14.5 Beta 4 an.

