Home HomePod & Apple Music “City Charts”: Apple Music bekommt neue, regionale Playlists in iOS 14.5

Apple führt mit iOS 14.5 weitere, bis jetzt unbekannte Neuerungen in Apple Music ein: Mit den “City Charts” wird der Musikdienst regionaler aufgestellt. Die neuen Playlisten sind allerdings noch nicht Bestandteil von iOS 14.5, auch in der vierten Beta von heute Abend noch nicht.

Apple bringt noch eine weitere neue Funktion für Apple Music, die Bestandteil des kommenden Updates auf iOS 14.5 sein wird. Entdeckt worden ist die Funktion unter anderem bei 9to5Mac, wo man sich die heute Abend erschienene iOS 14.5 Beta 4 umgehend genau angeschaut hat.

In der Beta entdeckte man die Vorbereitung auf die “City Charts”: Dabei handelt es sich um regionale Playlists von Apple Music.

Diese sollen täglich aktualisiert werden und den Sound von über 100 Städten rund um die Welt zu den Nutzern bringen.

Apple schreibt zu den neuen “City Charts”:

Explore what’s popular in over 100 cities from all over the world with charts updated daily.

Die neuen Playlists sind noch nicht da

Bis jetzt sind die neuen regionalen Playlisten noch nicht Bestandteil von iOS 14.5, auch in Beta 4 sind sie noch nicht zu sehen. Sie dürften zu einem späteren Zeitpunkt zentral und serverseitig bei Apple freigeschaltet werden.

Mit dieser Neuerung geht Apple einen weiteren Schritt hin zu mehr geografischer Differenzierung eines Streamingdienstes, der deutlich langsamer und später als andere wie etwa Spotify damit begann, auf die unterschiedlichen Geschmäcker und Trends in verschiedenen Märkten einzugehen. In einer weiteren Meldung berichteten wir über eine andere Neuerung in Zusammenhang mit Musikstreaming, die ebenfalls Bestandteil von iOS 14.5 sein wird.

