Bei 5G Lichtjahre abgeschlagen: Das iPhone 12 wird von 25 Android-Smartphones überholt

Das iPhone 12 macht im 5G-Netz keine sonderlich gute Figur: Es lieferte Kunden langsamere Übertragungsraten als 25 schnellere Android-Smartphones. Die Daten stammen zwar aus den USA, dürften aber auch für weitere Märkte aussagekräftig sein. Apple hat bei 5G noch deutlich zu Samsung und Co. aufzuschließen.

Apples erstes iPhone mit 5G ist nicht unbedingt der Ferrari unter den Smartphones. Eine neue Erhebung zeichnet ein deprimierendes Bild für alle Tempo-Junkies am kleinen Bildschirm: Danach sind 25 Android-Smartphones schneller als das iPhone 12 im 5G-Netz unterwegs.

Die Daten wurden von OpenSignal erhoben, einem britischen Analyseunternehmen, das sich auf die Erforschung der Leistungsdaten von Mobilfunknetzen spezialisiert hat. Mit der OpenSignal-App können Nutzer etwa Speedtests mit ihren Smartphone durchführen und die Ergebnisse der Datenbank von OpenSignal hinzufügen.

Das iPhone 12 wird bei 5G hoffnungslos abgehängt

Wie sich nun zeigte, ist so gut wie jedes bekannte Modell zügiger bei 5G als das iPhone. Den ersten Platz machte Samsung mit dem Galaxy S21 5G. Es erzielte im 5G- und 4G-netz einen durchschnittlichen Downloadwert von 56 Mbit/s. Generell entfallen rund 60% aller 5G-Verbindungen in den USA auf Geräte von Samsung.

Auf dem zweiten und dritten Platz folgten das Revvl 5G von TCL, einem Fertiger, der seine Geräte gern unter bekannteren Marken vertreibt, sowie dem 8T+ von OnePlus, die beiden Smartphones luden im Schnitt mit 49,8 beziehungsweise 49,3 Mbit/s.

Auf Platz 25 lag das Velvet 5G von LG mit rund 37,8 Mbit/s.

Und das iPhone 12 (Affiliate-Link)? Das iPhone 12 Pro landete unter all diesen Geräten mit einer Downloadrate von rund 36 Mbit/s, wobei das iPhone 12 Pro Max eine Idee schneller war. Das iPhone 12 und iPhone 12 Mini waren noch etwas langsamer.

Wieso aber ist das iPhone 12 so hoffnungslos abgehängt worden? Immerhin, im Vergleich zu den 4G-Vorgängern war das iPhone 12 rund 2,3 mal schneller. OpenSignal verweist darauf, dass die meisten anderen Hersteller schon die zweite oder dritte Genration an 5G-Modellen am markt und daher auch bedeutend mehr Erfahrungen bei der Optimierung von Antenne und Signalverarbeitung haben. Zudem ist Apples iPhone 12 mit dem Qualcomm X55-Modem nicht optimal ausgestattet, das Modell ist nicht mehr aktuell und die Konkurrenz setzt teils schon auf deutlich leistungsfähigere Modelle. Apple hat, das wird hier ganz deutlich, bei 5G noch einiges aufzuholen.

