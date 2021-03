Home Betriebssystem Software 14.5: HomePod erhält neue Beta für eingeladene Entwickler

Der HomePod erhält ebenfalls eine neue Beta des kommenden Updates auf die Softwareversion 14.5. Anders als die übrigen heute veröffentlichten Betas, kann diese Testversion allerdings weder von freiwilligen Testern, noch allen Entwicklern geladen werden. Allerdings dürfte auch die HomePod-Software 14.5 bald für alle Nutzer als Update erscheinen.

Heute Abend erhielten nicht nur iOS 14.5, iPadOS 14.5, macOS Big Sur 11.3 sowie watchOS 7.4 und tvOS 14.5 ihre vierte Testversion, auch für den HomePod gibt es eine neue Beta. Die HomePod-Software 14.5 kann allerdings weder von freiwilligen Testern im Rahmen des Public Beta-Programms geladne und installiert werden, noch steht sie allen registrierten Entwicklern zur Verfügung.

Sie wird nur an eingeladene Entwickler verteilt. Für den HomePod gibt es nach wie vor kein allgemein zugängliches Beta-Programm, was damit zusammen hängen könnte. dass im Fall eines Fehlschlag des Updates oder einer schwerwiegenden Fehlfunktion der Beta der HomePod funktionslos und ein Fall für AppleCare werden kann.

HomePod-Softwareupdate müsste ebenfalls bald für alle Nutzer erscheinen

Seit geraumer Zeit basiert die HomePod-Software auf tvOS, was unter anderem die Arbeit an der Entwicklung leichter macht. tvOS besitzt keine Module für Power-Management, das am HomePod überflüssig ist. Zudem konnte der HomePod schon darum nicht mehr länger die Softwaregrundlage von iOS nutzen, da hier zuletzt die Unterstützung für den A8-Chip gestrichen wurde, der im originalen HomePod steckt.

Die Beta 4 von tvOS 14.5 und der HomePod-Software 14.5 haben die selbe Build-Nummer 18L5186a. Diese lässt darauf schließen, dass auch der HomePod in wenigen Wochen sein Update auf Version 14.5 erhalten dürfte, das dann an alle Nutzer ausgeteilt wird. In einer früheren Meldung berichteten wir über Apples Entschluss, den originalen HomePod einzustellen.

