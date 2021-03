Home Betriebssystem Apple veröffentlicht iOS 14.5 und iPadOS 14.5 Beta 4 für Entwickler und freiwillige Tester

Apple veröffentlicht heute die vierte Beta von iOS 14.5 und iPadOS 14.5 für Entwickler und freiwillige Tester. Die neue Testversion folgt zwei Wochen auf die Verteilung der Beta 4. Die fünfte Beta kann ab sofort von Entwicklern geladen und installiert werden.

Das Update der Beta kann wie üblich über den Punkt Software-Update in den Einstellungen unter Allgemein direkt am iPhone oder iPad geladen und installiert werden. Sofern ihr das Update der Beta noch nicht angezeigt bekommt, geduldet euch noch einen Moment. Die neue Beta wird wie üblich in mehreren Wellen an alle registrierten Entwickler und freiwilligen Tester verteilt. Beta 4 von iOS 14.5 und iPadOS 14.5 wird zwei Wochen auf die Verteilung der vorangegangenen Testversion verteilt.

Um die Installation starten zu können, muss das passende Profil auf dem iPhone oder iPad vorhanden sein.

Einige Neuerungen in iOS 14.5

Apple bringt verschiedene Neuerungen mit dem kommenden Update von iOS auf Version 14.5. So können Nutzer etwa erstmals ihr iPhone mit Face ID auch unter einer Maske entsperren, zumindest mit einer entsperrten Apple Watch und installiertem watchOS 7.4 am Handgelenkt. Weiterhin können Nutzer Siri nun mitteilen, welchen Musikdienst sie für die Wiedergabe von Songs bevorzugen.

Auch werden verschiedene Verbesserungen in der Apple Maps-App ergänzt.

Welcher Natur die Neuerungen in der neuen vierten Beta sind, ist noch nicht bekannt. Fällt euch etwas interessantes auf? Dann lasst gern einen Kommentar da.

