Hat euer iPhone geklingelt? | Apple erhöht Preise | Vision Pro soll Depressionen erkennen – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Na, hat euer Wecker heute geklingelt? Gestern Abend hat Apple dann doch noch iOS 17.1 veröffentlicht, zusammen mit einer Reihe weiterer Updates. Und jetzt ist natürlich die Frage groß, ob die iPhones wieder klingeln – willkommen zur Übersicht am Morgen.

Die Updates sind da: iOS 17.1 und iPadOS 17.1, macOS Sonoma 14,1, watchOS 10,1 und tvOS 17.1 und ein HomePod-Update auch. Große Frage: Klingelt der Wecker wieder? Ich habe es nicht getestet, mich weckt ein Echo.

Wenn die Brille die Psyche überwacht

Einige mögen die Vorstellung einigerma0en gruselig finden – ich auch. Die Vison Pro soll in Zukunft den Träger beobachten und anhand seiner Mimik auf psychische Auffälligkeiten schließen. Na, wenn das nicht mal in ein paar Jahren ein Fall für die Krankenkasse ist, hier die Infos.

Apple-Dienste werden teurer

Jawohl, Apple dreht weiter an der Preisschraube. Apple TV+ kostet jetzt das, was wir früher für Netflix bezahlt haben, die Begeisterung beim Kunden mag sich in Grenzen halten, doch einige von euch wollen den Dienst dennoch behalten, hier die Infos.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Nächsten Dienstag soll Apple auch einn neues MacBook Pro vorstellen, darauf deutet zumindest ein Leak aus China hin, ob es wohl den M3 hat? Hier die Details.

Kommt bald das billige MacBook?

Apples MacBooks sind von je her nicht gerade Schnapper. Vor einiger Zeit wurde über ein günstigeres Modell spekuliert und dieses Gerücht hat nun frisches Futter bekommen, das Wohl des Nutzers hat Apple hier aber eher nicht im Blick, hier die Infos.

Vodafone hat einen neuen Tarif.

Den finden viele von euch gar nicht so toll. Ich bin seit Jahr und Tag bei der Telekom und habe von Vodafone-Tarifen wenig Ahnung, darum lest selbst.

Viele Bankkunden waren unzufrieden.

Nicht nur Kunden der DKB hat es gestern getroffen, auch bei anderen Instituten in öffentlicher Hand ging gestern den ganzen Tag nicht mehr viel, hier die Infos.

Damit darf ich euch einen entspannten Start in den Tag wünschen.

