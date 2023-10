Home Betriebssystem Apple TV: tvOS 17.1 kann geladen werden

Apple hat heute Abend auch tvOS 17.1 für alle Nutzer veröffentlicht. Die neue Version bringt unter anderem einige Neuerungen in der Musik-App auf das Apple TV und ergänzt eine Unterstützung für verstärkte Dialoge in Zusammenspiel mit dem HomePod.

Apple hat am heutigen Abend auch tvOS 17.1 für alle Nutzer zum Download zur Verfügung gestellt. Die neue Software kann damit ab sofort geladen und installiert werden. Der Veröffentlichung war eine längere Beta vorangegangen.

Neuerungen bei Musik in tvOS 17.1

Apple bringt die neuen Favoriten-Features in Apple Music mit dem Update auf tvOS 17.1 auch auf das Apple TV. Darüber hinaus wird die Dialogverstärkung in einigen Regionen auf dem Apple TV in Zusammenspiel mit einem HomePod ebenfalls ergänzt.

Ferner bringt tvOS 17.1 eine Reihe kleinerer Änderungen bei Musik und verschiedene Behebungen von Fehlern sowie allgemeine Verbesserungen. Eine größere Neuordnung wird die TV-App wohl im nächsten Update für das Apple TV erfahren.

