Apple an die kurze Leine | verdient Tim Cook zu viel? | Universal Control optimiert – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Auch Apple und Google können sich nicht über Recht und Gesetz hinwegsetzen und Recht und Gesetz sehen nunmal aktuell eine schärfere Regulierung vor. Kein Zweifel, da will es noch jemand in den USA richtig wissen. An anderer Stelle wird gefordert, Tim Cook sollte nicht so viel Geld verdienen. Damit willkommen zum Überblick am Morgen.

Apple und Google und die anderen Big-Tech-Konzerne seien im Begriff, zu einer Gefahr für den freien Markt und Wettbewerb in den USA zu werden, das ist die Meinung des neuen Chefs der amerikanischen nationalen Aufsichtsbehörde für Telekommunikation. Sie kann zwar keine direkten Maßnahmen verhängen, berät aber den Präsidenten, dessen erklärter Wille es ist, für mehr Wettbewerb zu sorgen, notfalls auch durch Zerschlagung von Tech-Giganten, hier dazu mehr. Die kommenden Monate und Jahre versprechen diesbezüglich so oder so interessant zu werden.

Applechef Tim Cook verdient zu viel

Das zumindest ist die Auffassung der ISS, das ist in dem Fall eine Beratergesellschaft für Investoren und Anleger. Dort findet man das 99 Millionen Dollar schwere Aktienpaket für Tim Cook deutlich zu schwer und empfiehlt den Anlegern, dem nicht zuzustimmen, hier die Details.

Universal Control erhält den Feinschliff

Das neue Feature ist in der jüngsten Beta von macOS Monterey 12.3 etwas leichter zugänglich, die Funktion wird im März wohl für alle Nutzer verfügbar werden, hier die weiteren Details.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Sony hat neue Kopfhörer vorgestellt. Sie können die AirPods herausfordern und punkten durch einige innovative Ideen und Merkmale, hier die weiteren Details.

Apple TV+ läuft gerade kostenlos bei der Telekom.

Festnetz- und Mobilfunkkunden können den Streamingdienst drei Monate kostenlos nutzen, auch für ehemalige Kunden gilt dieses Angebot, hier die Details.

Apple überarbeitet die Podcasts-App.

Diese Anwendung hat in der jüngeren Vergangenheit ziemlich viel Prügel bezogen und wie wir finden auch aus gutem Grund. Ob die neuen Filter das Image wieder etwas aufpolieren können… hier weitere Infos.

Und dann war da noch die Veröffentlichung von iOS 15.4 und iPadOS 15.4 Public Beta 3 und macOS Monterey 12.3 Public Beta 3 nebst einer netten kleinen und hier und da sicherlich nützlichen Verbesserung für den iCloud-Schlüsselbund.

Ich hoffe, der Sturm hat euer Haus nicht abgedeckt und wünsche euch einen entspannten Donnerstag.

