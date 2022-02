Home Apps iOS 15.4 bringt wohl neue Filter für die Podcasts-App

Apple hat mit der Aktualisierung auf iOS 15.4 offenbar auch Neuerungen für die Podcasts-App vorgesehen, die zuletzt so viel Unmut auf sich gezogen hatte. In Zukunft können Nutzer verfügbaren Folge in der App nach mehreren Kriterien filtern.

Apple bereitet offenbar einige Neuerungen für die Podcasts-App in iOS vor, das zeigt sich in der jüngsten Beta 3 von iOS 15.4, die Apple gestern Abend an die registrierten Entwickler verteilt hat. In Zukunft können Nutzer der App die verfügbaren Folgen besser filtern. Sie werden sich nach Staffeln oder heruntergeladenen Episoden sortieren lassen. Weiterhin können Nutzer einen abonnierten Podcast nach gespielten oder nicht gespielten Episoden sortieren.

Auch neue Sortieroptionen für Apple Music könnten bald kommen

Apple hatte gestern Abend iOS 15.4 und iPadOS 15.4 Beta 3 an die Entwickler verteilt und die kommenden Änderungen an der Podcasts-App ergeben sich aus der jüngsten Testversion. Darüber hinaus findet 9to5Mac aber auch eine weitere Neuerung, die eher Apple Music betrifft. Hier könnte es in Zukunft möglich sein, Songs nach dem Erscheinungsdatum zu sortieren.

Die Podcasts-App musste während der letzten Zeit viel Kritik einstecken, sie nervte ihre Nutzer lange mit Unregelmäßigkeiten etwa bei der Wiedergabesynchronisierung. Apple hatte zuletzt bezahlte Premiuminhalte für Podcasts eingeführt, mit der bekannten heftigen Provision für sich selbst – ob hier nennenswerte Einnahmen sprudeln, ist bis jetzt nicht bekannt, wohl aber, dass Spotify im Begriff ist, Apple als führende Podcast-Plattform weltweit hinter sich zu lassen.

iOS 15.4 und iPadOS 15.4 werden aktuell Mitte März für alle Nutzer erwartet.

