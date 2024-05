Home Featured Ausblick: Mac-Falter schon nächstes Jahr, iPHone Fold ab 2026?

Apple bringt womöglich früher als erwartet faltbare Geräte auf den Markt. Schon Ende nächsten Jahres könnte eine Art MacBook Fold auf den Markt kommen. Ein faltbares iPhone soll auch etwas früher als vermutet vorgestellt werden.

Apple hat bislang kein einziges faltbares Gerät im Lineup, das aber könnte sich zumindest etwas früher ändern als lange vermutet. Der Analyst von Haitong International Securities Jeff Pu wird in einer aktuellen Notiz für Investoren mit einem revidierten Zeitplan zitiert, nach dem Apple faltbare Geräte vorstellen soll.

MacBook Fold schon Ende 2025

Danach werde Apple eine Art MacBook/Tablet-Hybrid bereits gegen Ende nächsten Jahres in die Massenproduktion geben. Er soll mit einer Diagonale von 20,3 Zoll produziert werden. Dieser Formfaktor war auch von den beiden zumeist gut unterrichteten Experten Mark Gurman und Ming Chi Kuo in den Raum gestellt worden.

Dabei ist allerdings noch weitgehend unklar, welche Eigenschaften dieses Gerät sonst noch aufweisen wird und ob man es mehr als Laptop, oder Tablet wird nutzen können.

iPhone Fold schon 2026?

Ende 2026 soll dann ein iPhone Fold folgen, so der Analyst. Das wäre früher als erwartet, da zuvor immer mit einer Vorstellung eines faltbaren iPhones nicht vor 2027 gerechnet worden war – allerdings wäre der Termin immer noch extrem spät, blickt man auf die Aktivitäten der Konkurrenz.

Apple soll für das faltbare iPhone Bildschirmgrößen von 7,9 respektive 8,3 Zoll ins Auge gefasst haben. Allgemein habe Apple das Entwicklungstempo für Foldables erhöht, was sich anhand von Informationen aus der Lieferkette erkennen ließe, so der Analyst. Ob diese Roadmap allerdings tatsächlich so bei Apple vorliegt, ist nicht sicher.

