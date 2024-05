Home Daybreak Apple Kompaktes Apple-Event | Apple-Foldables schon früher | kommt heute der Apple Pencil Pro? – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Heute ist es also so weit: Neue iPads stehen vor der Tür und ein Apple Pencil vielleicht auch. Aber auf was freut ihr euch denn im Rahmen des Events am meisten und welches Produkt wäre noch am ehesten ein Kauf?

Willkommen zur Übersicht am Morgen!

Das Apple-Event steigt heute Nachmittag und die Veranstaltung könnte recht kompakt ausfallen, aber trotzdem dicht gepackt, wie wir die aufgezeichneten Streams von Apple kennen. Was da zuletzt zur möglichen Dauer der Veranstaltung gemunkelt wurde, dazu mehr hier.

Kommen Apples Falter schon früher?

Apple hat bislang bei faltbaren Geräten genau gar nichts anzubieten. Bislang sah es auch so aus, als sollte das noch lange so bleiben, doch möglicherweise geht es hier doch etwas schneller voran als erwartet: Schon nächstes Jahr könnte eine Art faltbares MacBook erscheinen und ein iPhone Fold ist wohl auch noch vor Ende des Jahrzehnts drin – man glaubt es kaum.

Kommt heute der Apple Pencil Pro?

Wieder sind wir beim Apple-Event und dem, was abseits der neuen iPads noch zu erwarten ist. Und da steht neben einem neuen Keyboard auch ein neuer Stift auf der Liste der Produkte, die in der Gerüchteküche diskutiert werden. Apple könnte sich hier einmal wieder selbst verraten haben.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Ein wichtiger Apple-Großaktionär, dessen Investmententscheidungen immer sehr aufmerksam beobachtet werden, hat zuletzt reichlich Apple-Aktien abgestoßen, allerdings soll das kein Misstrauensvotum gegen den Konzern sein.

Das iPhone 15 verkauft sich gut.

Mit den iPhone-Verkäufen war es eher mau in letzter Zeit, zeigen die Quartalszahlen, allerdings schneiden Apples Modelle in einer aktuellen Einschätzung von Marktforschern ganz überwältigend ab, hier dazu mehr.

Wird das iPhone Plus kleiner?

Noch nicht dieses Jahr, aber im nächsten Jahr könnte das iPhone Plus in der Größe schrumpfen. Was Apple mit diesem Schritt bezwecken möchte, ist noch nicht ganz klar, nur so viel steht fest: Das iPhone Plus ist seit dessen Einführung zum iPhone 14-Lineup nicht gerade eine Erfolgsgeschichte.

Damit darf ich euch einen entspannten Start in den Tag wünschen.

-----

