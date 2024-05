Home Apple iPad-Event: So lang soll der Stream dauern

Apples Event morgen wird wohl gut eine halbe Stunde dauern, das deuten Einsichten an, die kurz vor der Veranstaltung bekannt werden. Erwartet werden mindestens zwei neue iPads, aber auch neues Zubehör dürfte vorgestellt werden.

Morgen stellt Apple ziemlich sicher neue iPads vor. Das Event, das das Unternehmen vor kurzem angekündigt hatte, wird wie in den letzten Jahren üblich als vorausgezeichnete Produktion gestreamt. Dieser Stream soll eine Laufzeit von 35 Minuten haben, schreibt am Wochenende Mark Gurman von Bloomberg, der in der aktuellen Ausgabe seines wöchentlich erscheinenden Newsletters auf die bevorstehende Veranstaltung eingeht.

Event dürfte mindestens zwei neue iPads bringen

Das Event wäre damit ähnlich lang, wie die Veranstaltung mit dem Motto „Spooky Fast“ aus dem Oktober. Apple wird ziemlich sicher das neue iPad Pro vorstellen. Mit seinem erwarteten OLED-Display dürfte es der Star der Show sein. Unklar ist, ob es mit dem M3 oder dem noch gar nicht veröffentlichten M4 ausgestattet sein wird, der einen verstärkten Fokus auf KI legen soll. Diese Vermutung war zuletzt relativ kurzfristig aufgekommen.

Neu sein soll auch ein neues iPad Air, das es erstmals auch in einer Größe mit 12,9 Zoll-Diagonale geben soll. Flankiert werden die beiden neuen iPads wohl von einigem neuen Zubehör.

Erwartet wird, dass Apple einen neuen Apple Pencil zeigen wird, möglicherweise mit einer neuen Gestensteuerung. Auch ein neues Mai Keyboard mit einem vergrößerten Trackpad wurde für die Veranstaltung gemunkelt.

Dagegen wird es ein neues Einsteiger-iPad wohl kaum zu sehen geben, auch mit einem iPad Mini sollten Kunden eher nicht rechnen.

