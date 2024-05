Home iPhone Wird das iPhone Plus in Zukunft kleiner?

Wird das iPhone Plus in Zukunft kleiner?

Das iPhone Plus könnte in Zukunft wieder kleiner werden. Beobachter gehen davon aus, dass Apple im übernächsten Lineup auf ein eher kleineres Plus-Modell setzen könnte. Es ist kein Geheimnis, dass die Plus-Modelle sich bislang eher enttäuschend verkauft haben. Was würdet ihr von einem kompakteren Plus-Modell halten?

Apple setzt beim iPhone Plus in Zukunft angeblich wieder auf ein etwas kleineres Display. Bislang sind die Plus-Varianten so groß, wie das iPhone Pro Max, jedoch ohne die spezifischen Pro Max-Features wie eine deutlich bessere Kamera und einen aktuellen A-Series-Chip.

Nun deutet der bekannte Displayexperte Ross Young an, dass Apple sich von dieser Strategie verabschieden könnte.

Wird das Plus-iPhone kleiner?

In einem Beitrag für Abonnenten auf X schreibt Young, Apple könnte das iPhone 17 Plus mit einem superschlanken 6,55 Zoll-Formfaktor auf den Markt bringen, damit würde es kleiner ausfallen als die aktuellen Plus-Modelle mit ihren 6,7 Zoll-Displays.

Apple kann mit den Verkäufen der Plus-Varianten nicht zufrieden sein, das iPhone 14 Plus ist beim Verbraucher so gut wie durchgefallen, das aktuelle iPhone 15 Plus wurde etwas aufgewertet, tendenziell greifen Kunden allerdings lieber zu den günstigen Einsteigermodellen, oder gleich zu den teuren Pro-iPhones.

Das iPhone 17 Plus wird im nächsten Jahr im Herbst erwartet. Das nun kommende iPhone 16 Plus soll indes mit einem kleineren Akku ausgestattet sein. Wie steht ihr zu einem kleineren Plus-Modell?

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!