Home iCloud / Services Apple TV+ drei Monate kostenlos für Rückkehrer und Neukunden bei der Telekom

Apple TV+ drei Monate kostenlos für Rückkehrer und Neukunden bei der Telekom

Apple TV+ kostet bekanntlich regulär fünf Euro im Monat. Die kostenlosen Testphasen, die in den ersten Jahren geradezu inflationär von Apple angeboten worden sind, gibt es so inzwischen nicht mehr – zumindest nicht bei Apple. Dafür bieten andere Dienstleister hin und wieder neuerlich Probezeiträume für Apples Streamingdienst an, so wie aktuell die Telekom.

Apple TV+ ist aktuell für drei Monate gratis zu haben, zumindest für Kunden der Deutschen Telekom, darauf wies uns unser Apfelplausch-Hörer Andy netterweise hin.

Das interessante daran ist. Das Angebot gilt nicht nur für Neukunden, so wie es meistens bei Aktionen dieser Art der Fall ist. Allerdings dürft ihr auch kein laufendes Abo bei Apple TV+ haben, die Aktion zielt auf Neukunden sowie „wiederkehrende Kunden“. Um es erfolgreich einzulösen, können Kunden etwa ein bestehendes Abo kündigen und warten, bis es abgelaufen ist.

Kunden des Magenta-Konzerns können sich auf dieser speziellen Aktionsseite zu der Aktion anmelden. Das Angebot steht sowohl für Festnetz- als auch Mobilfunkkunden zur Verfügung.

Einlösung nicht ganz ohne Probleme

Einen kleinen Haken gibt es jedoch und der hat mit der Telekom und deren Neigung zu tun, mit fehleranfälligen Systemen zu arbeiten. Zumindest wir konnten das Angebot als Mobilfunkkunde nicht einlösen. Zunächst ließ sich die Aktionsseite aus einem WLAN der Telekom gar nicht aufrufen, aufgerufen per Mobilfunk warf die Seite dann nur eine Fehlermeldung über eine nicht durchführbare Buchung aus.

Für die Buchung als Festnetzkunde wurde uns nach Anmeldung mit dem entsprechenden Telekom-Login dann tatsächlich die Möglichkeit zur Einlösung des Angebots angezeigt. Denkbar ist, dass Telekom-Kunden mit Festnetz- und Mobilfunkvertrag beim Magenta-konzern die Aktion auch zweimal in Folge nutzen können, denn die Aktion läuft bis Juli.

Lasst uns gern wissen, ob die Aktion bei euch reibungslos funktioniert.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!