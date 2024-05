Home Apple 115 Milionen Aktien: Warren Buffett verkauft kräftig Apple-Anteile

Apple-Großaktionär Warren Buffett hat seine Beteiligung an dem iPhone-Konzern zuletzt deutlich reduziert. Dessen Investmentgesellschaft hat im ersten Quartal etwa 115 Millionen Anteilsscheine verkauft. Dennoch bleibt der Starinvestor perspektivisch zuversichtlich.

Warren Buffetts Investmentfirma hat zuletzt eine große Menge an Apple-Aktien auf den Markt geworfen. Wie aus den Zahlen von Berkshire Hathaway für das erste Quartal hervorgeht, hat das Unternehmen seine Apple-Position um 13% reduziert, laut einer Kalkulation von CNBC wurden damit rund 115 Millionen Apple-Papiere verkauft. Das ist für die Anlagestrategie der Beteiligungsgesellschaft eine relativ große Bewegung. Der Apple-Anteil ist immer noch riesig, er wiegt zuletzt noch rund 135,4 Milliarden Dollar, noch 790 Millionen Anteilsscheine hält das Unternehmen.

Tim Cook besuchte Aktionärstreffen

Apple bleibt auch weiterhin die größte Einzelposition von Berkshire Hathaway. Dessen Boss Warren Buffett musste vor Jahren erst vom großen Potenzial des Unternehmens überzeugt werden, erklärtermaßen kauft er keine Anteile von Unternehmen, deren Geschäftsmodell er nicht versteht. In den letzten Jahren war der Apple-Anteil allerdings immer eine relativ unbewegliche Größe im Portfolio.

Applechef Tim Cook besuchte das jährliche Aktionärstreffen der Gesellschaft in Omaha, Nebraska, zu dieser Gelegenheit unterstrich Buffett noch einmal den Glauben seines Unternehmens in Apples Erfolg. Apple, Cocacola und American Express gehören zu den größten Positionen im Portfolio des Unternehmens und daran werde sich so lange nichts ändern, wie keine dramatischen Ereignisse eintreten, die ein Handeln erforderlich machten.

Wieso Berkshire Hathaway indes Apple-Aktien in recht großer Menge abgestoßen hat, wurde nicht klar. Ein Zusammenhang mit steuerlichen Fragen wird nicht ausgeschlossen.

